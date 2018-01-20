Турецкая авиация нанесла более сотни авиаударов по позициям курдов в Сирии...

В Анкаре утверждают, что освобождают местное население от террористов. Операция, в том числе наземная, началась в районе Африн. Как сообщили в Минобороны, российские военные его покинули. Как заявил РИА зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, Россия будет требовать в ООН прекращения операции Турции.