Турецкая авиация нанесла более сотни авиаударов по позициям курдов в Сирии
В Анкаре утверждают, что освобождают местное население от террористов. Операция, в том числе наземная, началась в районе Африн. Как сообщили в Минобороны, российские военные его покинули. Как заявил РИА зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, Россия будет требовать в ООН прекращения операции Турции.
Комментарии9
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ki000999 20 января 2018 | 20:38
Турецкая авиация нанесла более сотни авиаударов по позициям курдов в Сирии
В Анкаре утверждают, что освобождают местное население от террористов.....................От каких террористов? Российские Военно-Галактические Силы неоднократно освободили Сирию!!!!
her 20 января 2018 | 20:42
Турецкая авиация нанесла более сотни авиаударов по позициям курдов в Сирии
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Гыыы, Эрдоган вторгся в Асадовскую сирию, а путинские "патриоты" взявшиеся защищать асадовскую власть, сидят сопли жуют, не смеют сказать Эрдогану, чтобы он убирался вон, с территории созника России. :-)
Ребята, вы там что в Сирии делаете, прожираете хлеб российских налогоплательщиков? :-)
art_ 20 января 2018 | 20:47
her: Задача не в том, чтобы защищать азиатов. Задача иметь там базу и влияние. А что выйдет из этого - фиг поймешь.
patrik41 20 января 2018 | 20:42
Турецкая авиация нанесла более сотни авиаударов по позициям курдов в Сирии...
Ну что, недальновидные курды, помогли вам американские "Джавелины" и снайперские винтовки?
seryj_wolk 20 января 2018 | 20:44
ki000999: Главное, что слушаются. Турки сказали: пшли вон. И рфские комические героинцы быстренько ретировались.
glotov 20 января 2018 | 20:41
США замутили бучу в Сирии, надеясь, что в одиночку по-своему разрулят. А теперь участников много. Гнойник надолго распух.
pusto1 20 января 2018 | 20:41
Эрдоган просто конченая тварь
cobakin 20 января 2018 | 20:41
Я так понимаю, что Турция бомбит Сирию по приглашению Асада ?
art_ 20 января 2018 | 20:44
надо же, еще одни террористы объявились - у этих ни нефти, ни моря, поэтому можно закрыть глаза. Туркам не привыкать грязную работу делать.