Лауреат нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин ждет тотальный коллапс
Ситуация с криптовалютой напомнила ученому тюльпаноманию в Нидерландах. Об этом он сказал в эфире канала CNBC. Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам в США отказалась дать разрешение на создание биржевых инвестфондов, вкладывающих средства в криптовалюты.
Комментарии9
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kir_pich_101 20 января 2018 | 20:08
Ну наконец-то, хоть один разумный нашелся...
mr_vaxo_ 20 января 2018 | 20:44
kir_pich_101: Не один, это уже третий нобелевский лауреат по экономике говорит про то, что биткоин это пузырь почище всех тех что были до этого.
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Один из наиболее авторитетных экономистов мира - лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц - полагает, что "биткоин столь успешен, поскольку позволяет обходить контроль". "Таким образом, мне кажется, он должен быть запрещен", - заявил Дж.Стиглиц в интервью Bloomberg TV.
"Биткойн не выполняет никаких важных социальных функций", - считает эксперт.
"Это "пузырь", который подарит людям множество волнующих моментов, пока его курс будет идти вверх, а затем упадет", - заявил Дж.Стиглиц.
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Но люди сошли с ума.
ДВА ПРОГРАММИСТА для шутки создали ДОГКОИН.
Американские разработчики Билли Маркус и Джексон Палмер использовали популярный интернет-мем с собакой охотничьей породы шиба-ину.
теперь капитализация догкоина миллиард долларов.
Сами создатели говорят, что люди сошли с ума.
vadimp 20 января 2018 | 20:44
kir_pich_101: Ну почему? Таких много, особенно в гос структурах. Им же криптовалюты - кость в горле. Управлять то ими оне ж не могут!
wicked_digger 20 января 2018 | 20:15
Спросите у Мавроди - он, как специалист, еще и точное время подскажет.
equus 20 января 2018 | 20:33
wicked_digger:
Точное время даже Мавроди не знал...
;-)
iwanow62 20 января 2018 | 20:17
Лохов учат!Мавроди жёстко обманывал,а биткоин учит!С почином,лохи!)
art_ 20 января 2018 | 20:22
Золотомания все не кончится, уже несколько тысячелетий.
kdv75 20 января 2018 | 20:32
Не могет того быть. Я толь ко что у цыган еще 3 биткоина купил, сказали что надежно
vadimp 20 января 2018 | 20:41
И чеб ему не заявлять? :) Поди все его теории, с учетом криптовалют, катятся в тартарары?