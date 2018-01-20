Лауреат нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткоин ждет тотальный коллапс

Ситуация с криптовалютой напомнила ученому тюльпаноманию в Нидерландах. Об этом он сказал в эфире канала CNBC. Ранее комиссия по ценным бумагам и биржам в США отказалась дать разрешение на создание биржевых инвестфондов, вкладывающих средства в криптовалюты.