Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне на карте сервиса Google
Отметка рядом с российским посольством обозначена как «исторический памятник». Решение об ускоренном переименовании принял ранее городской совет Вашингтона. Как сообщил «Эху» глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, церемония открытия площади пройдет 27 февраля, в третью годовщину убийства политика.
Комментарии15
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glotov 20 января 2018 | 20:10
На русские карты следует переводить "площадь "немтсоф"". Это будет правильно. Белиберду положено переводить просто по буквам.
karlik_sbil_boing 20 января 2018 | 20:12
glotov: БУГАГА!!! Респект Вашингтон!!)))) Ватники отсосали не нагибаясь)))))))))
danko_wbane 20 января 2018 | 20:17
karlik_sbil_boing: а ты нагибаясь?
duch_nic 20 января 2018 | 20:37
//Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне на карте сервиса Google//
Очередное враньё от Кара Мурзы.
https://www.google.ru/maps/search/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%80%D1%84+%D0%B2+%D1%81%D1%88%D0%B0/@38.9240804,-77.0761832,723m/data=!3m1!1e3
duch_nic 20 января 2018 | 20:42
//Отметка рядом с российским посольством обозначена как «исторический памятник».//
Оч. похоже, что этот пшик выльется в то, что некто Сергей Борисович, приколотит к посольскому забору очередную памятную табличку.
punyoshohlai 20 января 2018 | 20:18
glotov:
Глотов - это происхождением от " с заглотом " или " с проглотом" или всё вместе? Как правильно перевести на русский?
repmvbx 20 января 2018 | 20:24
punyoshohlai: hueglotov: правильно hueglotov
glotov 20 января 2018 | 20:25
punyoshohlai: К доктору!
ura_123 20 января 2018 | 20:15
Придётся сотрудникам посольства пользоваться задним проходом,в смысле-чёрным ходом что бы не ходить по площади Немцова)))
Ай пендосы,ай потролили вату!
jetsam 20 января 2018 | 20:21
ura_123: ну зачем так грубо. не обама же им приказал. и не трамп же им заплатил.
* если бы они хотели потроллить - назвали бы "Проспект Навального".
ura_123 20 января 2018 | 20:23
jetsam: Да прямо-грубо! Наоборот-весело)))
Молодцы пендостанцы!
danko_wbane 20 января 2018 | 20:25
ura_123: хоклам скакать!
iwanow62 20 января 2018 | 20:15
Майдан борьки дурицкого.Сойдёт.
jetsam 20 января 2018 | 20:18
"...принял ранее городской совет Вашингтона..."
горсовет решил наименовать в честь российского деятеля.
надо приветствовать.
* какой личностью не был бы Немцов - никто не заслужил пули в спину у стен кремля.
kokapu 20 января 2018 | 20:32
Интересно, почему американцы называют площадь именем российского политика, а в самой России появляются только улицы и мосты памяти ичкерийских и венесуэльских политических деятелей?