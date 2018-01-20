//Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне на карте сервиса Google//

Отметка рядом с российским посольством обозначена как «исторический памятник». Решение об ускоренном переименовании принял ранее городской совет Вашингтона. Как сообщил «Эху» глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, церемония открытия площади пройдет 27 февраля, в третью годовщину убийства политика.