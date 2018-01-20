Россия настаивает на том, что войска США не должны оставаться в Сирии без разрешения Дамаска
Это заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он высказался по итогам консультации с представителями Ирана и Турции. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что американские войска останутся в Сирии и после разгрома террористов.
Комментарии24
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ihor_syvoryj 20 января 2018 | 20:08
Сказано же: "На боярышнике надоть настаивать!".
ignachio 20 января 2018 | 20:12
Можно на лимонных корочках.
zemljanka 20 января 2018 | 20:37
Сострадание народам Сирии.
seryj_wolk 20 января 2018 | 20:15
ihor_syvoryj: Даже смешно стало. Рфия настаивает что-то на чем-то, но Штатам это совершенно фиолетово. Посылают великоватных и священноватных по известному адресу с завидным постоянством
pusto1 20 января 2018 | 20:44
Тут либо Сирия, либо в прорубь нырять. Вы уж определитесь!
anemon 20 января 2018 | 20:09
А России - какое собачье дело?
glotov 20 января 2018 | 20:14
anemon: Россия вынуждена руководить Америкой как сильным, но неразумным дитятей.
bilrot 20 января 2018 | 20:25
glotov: Это как у Крылова ? " Ах Моська ...."
igorrrpadlowitchs 20 января 2018 | 20:15
anemon: пущай , погавкает!
ura_123 20 января 2018 | 20:21
igorrrpadlowitchs: Из многолетних наблюдений метеорологов-"Собака лает,ветер носит!"
;-)
laotszy 20 января 2018 | 20:10
Асад-шавка у ног Царя...Так кто там на чем настаивает?
cite 20 января 2018 | 20:11
Войскам нельзя, а были бы американские "ихтамнеты", мы бы не возражали, ибо по нашему!)
i_c_e 20 января 2018 | 20:15
А туркам разрешаем? Что-то не слышал по этому поводу «Москвы»
ura_123 20 января 2018 | 20:17
А рассейский МИД не возмущается военной операцией Турции в Сирии?
А то ведь турки как и американцы без приглашения Ассадушки))))
Портяны,какие будут соображения на этот счёт?
polsan 20 января 2018 | 20:29
Хочется спросить г. Лаврентьева, а что же он про Турков умолчал?! )
samkos 20 января 2018 | 20:32
То есть, без разрешения России ? А как насчёт Украины ?
bodych 20 января 2018 | 20:32
госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что американские войска останутся в Сирии и после разгрома террористов.
и правильно,какого хрена Россия должна там оставаться,а США-нет.Российской власти лучше бы позаботиться о своих гражданах.Бабки лучше вкладывать в свою страну, а не в в отморозка Асада.
oktai 20 января 2018 | 20:33
Как только мистер "химический Башар" даст исчерпывающие показания в Международном трибунале.
virgenu 20 января 2018 | 20:34
В России своих проблем выше крыши, начиная с гаранта ворья и мошенников. Какое ваше сопливое дело до Сирии? Какими успехами вы можете похвастать, чтоб заявить- делай, как я? По уровню жизни граждан на 42 месте в мире, по защите прав граждан на 108 месте в мире.
zemljanka 20 января 2018 | 20:34
Людоедство.
Позор человечества.
vadimp 20 января 2018 | 20:37
"Россия настаивает на том, что войска США не должны оставаться в Сирии без разрешения Дамаска"
Какого "Дамаска"? Когда в стране гражданская война, какой "Дамаск" имеется в виду? Тот который более нравится Путину?
nata_roo 20 января 2018 | 20:37
Ну что ж, респект Кремлю! Похоже, вот-вот начинается второй акт пьесы "Прокладка Турецкого Потока"...
samkos 20 января 2018 | 20:40
Американцы утверждают, что их там совсем нет.
cobakin 20 января 2018 | 20:46
А турки бомбят террористов в Сирии сегодня тоже по приглашению Асада ?