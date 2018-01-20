"Россия настаивает на том, что войска США не должны оставаться в Сирии без разрешения Дамаска"

Это заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он высказался по итогам консультации с представителями Ирана и Турции. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что американские войска останутся в Сирии и после разгрома террористов.