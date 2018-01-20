Российские военные покинули сирийский район Африн, где Турция начала военную операцию
Это сообщили в Минобороны России. В турецком Генштабе заявили, что самолеты поразили 108 целей из намеченных 113. Утверждается, что все раненые и убитые являются представителями Рабочей партии Курдистана и курдской партии"Демократический союз". В Турции заявили, что операция проводится против террористов. Для России это выгодно, сказал «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр
В турецком МИДе заявили, что страна начала операцию «Оливковая ветвь» в соответствии с нормами международного права и правом на обеспечение собственной безопасности.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aud 20 января 2018 | 20:09
Гордо бежали.
jetsam 20 января 2018 | 20:27
aud: нет. отошли на заранее оговоренные позиции.
у нас. если не ошибаюсь, там на 99% воздушная операция прикрытия.
на земле мы, как-бы, особо и не участвуем. так, керосин подвезти, мин накидать... местных калифов вывезти из под обстрела... еще - концерты устраиваем.. и советами. советами помогаем. мы же были страной советов как-никак.
seryj_wolk 20 января 2018 | 20:10
Турки тоже хвастуны, но все же не такие, как рфцы. Следующими, наверное будут иранцы.
igorrrpadlowitchs 20 января 2018 | 20:20
seryj_wolk: начали дербанить Сирию!
jetsam 20 января 2018 | 20:13
В турецком Генштабе заявили, что самолеты поразили 108 целей из намеченных 113.
-------------
надо же. не завирают о 100%.
Для России это выгодно
------
в краткосрочной или стратегически? кусок из рук вырывают же.
art_ 20 января 2018 | 20:30
jetsam: В чем выгода?
kdv75 20 января 2018 | 20:20
Вот еще один удар в спину. Вопрос в чью? Курды - азиатские цыгане, Курдистан, как когда то созданая точка напряженности между Индией и Пакистаном, Пенджаб - рванет что бы и Китаю насолить
art_ 20 января 2018 | 20:37
kdv75: А турки кто? Азиатская высшая раса?
ihor_syvoryj 20 января 2018 | 20:22
Салаги! Учитесь у Расейских Воздушно-Комических сил!
Там, куда упала расиянская бонба, сразу появляется разрушенный штаб бармалеев.
И так - стопиццот штабов!
alle_op 20 января 2018 | 20:36
ihor_syvoryj: Какие "комические" когда давно галактические, по солнечной системе шастают, ну, там, на луне гелий..., на марсе храмы...
art_ 20 января 2018 | 20:35
У курдов нет хмеймима, поэтому их защищать незачем.