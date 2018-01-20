Российские военные покинули сирийский район Африн, где Турция начала военную операцию

Это сообщили в Минобороны России. В турецком Генштабе заявили, что самолеты поразили 108 целей из намеченных 113. Утверждается, что все раненые и убитые являются представителями Рабочей партии Курдистана и курдской партии"Демократический союз". В Турции заявили, что операция проводится против террористов. Для России это выгодно, сказал «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр

В турецком МИДе заявили, что страна начала операцию «Оливковая ветвь» в соответствии с нормами международного права и правом на обеспечение собственной безопасности.