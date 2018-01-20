Во Франции умер знаменитый шеф-повар Поль Бокюз.

О его смерти сообщил в Твиттере глава МВД Жерар Колон. Он был мэром города Колонь – о-Мон де Ор, где родился и умер знаменитый кулинар. Бокюз происходил из семьи потомственных поваров, которые работали в этой сфере с 17 века. В середине 70-х годов он стал одним из основоположников новой французской кухни, которая отличается от традиционной меньшей калорийностью блюд. Кроме того, он основал собственную сеть ресторанов.