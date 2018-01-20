Во Франции умер знаменитый шеф-повар Поль Бокюз.
О его смерти сообщил в Твиттере глава МВД Жерар Колон. Он был мэром города Колонь – о-Мон де Ор, где родился и умер знаменитый кулинар. Бокюз происходил из семьи потомственных поваров, которые работали в этой сфере с 17 века. В середине 70-х годов он стал одним из основоположников новой французской кухни, которая отличается от традиционной меньшей калорийностью блюд. Кроме того, он основал собственную сеть ресторанов.
Комментарии2
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world_nail 20 января 2018 | 19:49
Российская элита плакает. Опять придетса жрать жареную картошку с солеными огурцами.
kakporusski 20 января 2018 | 20:04
Коломб никогда не был мэром этого города.
Бокюз представитель традиционной школы гастрономии.