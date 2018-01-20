Самолет с телом композитора Владимира Шаинского прибыл сегодня днем в Москву из США

как сообщили «Эху Москвы» родственники покойного, прощание с музыкантом пройдет в понедельник в Доме композиторов в Брюсовом переулке. Церемония начнется в 11 часов. Ранее с Владимиром Шаинским простились в американском городе Сан-Диего в Калифорнии, где он жил последние годы. Автор сотен известных песен умер 25 декабря, ему было 92 года.