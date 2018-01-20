Самолет с телом композитора Владимира Шаинского прибыл сегодня днем в Москву из США
как сообщили «Эху Москвы» родственники покойного, прощание с музыкантом пройдет в понедельник в Доме композиторов в Брюсовом переулке. Церемония начнется в 11 часов. Ранее с Владимиром Шаинским простились в американском городе Сан-Диего в Калифорнии, где он жил последние годы. Автор сотен известных песен умер 25 декабря, ему было 92 года.
Комментарии3
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kochetkovv9 20 января 2018 | 19:52
Вот это я понимаю. Я горжусь своей Родиной. Она отслеживает последний путь не политика, у которого руки по локоть в крови, а композитора, который сочинил в своей жизни не один десяток прекрасных песен.
odobryam_s 20 января 2018 | 20:05
kochetkovv9: И свинтил за бугор.
anemon 20 января 2018 | 20:07
Напрасно. Лучше бы похоронили в США. Не может власть относиться положительно к композитору, написавшему музыку к фильму, где говорят герои: "мясо лучше в магазине покупать, там костей больше"! Не тролли же кремлевские на могилу с цветами попрут.