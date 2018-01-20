Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Николаева выиграл ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков
Заключительный этап гонки финишировал сегодня в аргентинской Кордове. Эдуард Николаев стал победителем ралли «Дакар в третий раз. Спустя пять лет маршрут «Дакара» вновь прошел по территории Перу, также участники ездили по Боливии и Аргентине.
Комментарии9
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putin_itogy 20 января 2018 | 19:40
И что.
Теперь лучше будем жить..?
manofoffice 20 января 2018 | 19:53
putin_itogy: Вот скажи. тролль, ты когда задницу вытираешь (а, кстати, вытираешь, а то может я ошибся?) - кому от этого лучше становится, кроме тебя?
max3446 20 января 2018 | 20:02
putin_itogy: Ваши хохлы вроде вообще не участвовали. Вы иконе Порошенко лучше идите поклоняйтесь, ведь он за вас счет за 500 000 евро отдохнул, а вам и все равно
zemljanka 20 января 2018 | 19:48
Молодцы!
oleg_kievlyanin 20 января 2018 | 19:58
//выиграл ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков//
Is it still Russian?
max3446 20 января 2018 | 20:00
Слава Российскому спорту! Кстати заметте, не ничтожество навральный либо иные оппозиционные либерасты выиграли, а команда Путина! При либерастах Россия вообще не участвовала бы в этом турнире, потому что они все бы развалили.
dickson_s 20 января 2018 | 20:23
max3446: А скажи мне что в том камазе Рюзкого кроме кузова?
kdv75 20 января 2018 | 20:28
dickson_s: Водитель. И даже если он Татарин как мой свояк, он все одно Рюзкий
max3446 20 января 2018 | 20:37
dickson_s: Все до последнего винтика. Иначе до Ралли автомобиль бы не допустили