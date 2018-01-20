Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Николаева выиграл ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков

Заключительный этап гонки финишировал сегодня в аргентинской Кордове. Эдуард Николаев стал победителем ралли «Дакар в третий раз. Спустя пять лет маршрут «Дакара» вновь прошел по территории Перу, также участники ездили по Боливии и Аргентине.