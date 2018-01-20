В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США...

В Минобороны России обвинил Пентагон в бесконтрольных поставках оружия местным отрядам. Турция этим вечером объявила о начале военной операции в сирийском районе Африн против курдов, которых считают террористами. Российские военные покинули этот район, сообщили в Минобороны.