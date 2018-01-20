В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США
В Минобороны России обвинил Пентагон в бесконтрольных поставках оружия местным отрядам. Турция этим вечером объявила о начале военной операции в сирийском районе Африн против курдов, которых считают террористами. Российские военные покинули этот район, сообщили в Минобороны.
Комментарии21
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sproter 20 января 2018 | 19:38
Свинтили от греха подальше, чтобы "ножей в спину" поболе не получить, но визги продолжились?
yangpike 20 января 2018 | 19:44
sproter: Слушай, чем ты не доволен, а?
anemon 20 января 2018 | 19:49
yangpike: А ты?
yangpike 20 января 2018 | 19:59
anemon: Я недоволен Бессодержательными комментариями.
anemon 20 января 2018 | 20:00
yangpike: Твои - не более.
evgolius7 20 января 2018 | 20:04
В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США...
Скоро кремлёвским почудится что НАТО между собой воюют...
На каждый пук у кремля своя интерпретация пука..
danko_wbane 20 января 2018 | 20:14
anemon: артемом.
yangpike 20 января 2018 | 20:10
anemon: Значит, мне даже не с кого взять пример!
vezdehod 20 января 2018 | 20:03
Ничего страшного нет - разберутся между собой сами и нечего туда России соваться.
splin2 20 января 2018 | 19:46
Минобороны России обвинил Пентагон//
Заявлениям Минобороны лично я верю также, как и заялениям Маши Захаровой.
xeipetrov 20 января 2018 | 19:48
sproter: Хохлы, жавелины в понедельник получите и быстро нп фронт. Хватит уже гибридности.
ha12raz 20 января 2018 | 19:49
А кого и где бомбили ВКС РФ ?
Вы будете смеяться.....тех же курдов.
timber_head 20 января 2018 | 19:54
О, началось... "Я не я и мама не моя".
sborisych 20 января 2018 | 19:58
Хе-хе, заступились, поддержали. Родственники, млин, два братца из ларца... Как оно там было- Эрдоган ляпший друг; злейший враг, вонзивший нож в спину; опять ляпший друг; и т.д., и...
slash80 20 января 2018 | 19:58
так РФ всегда и поддерживала курдов . И оружие давала . А то получается только пиндосы виноваты ?
snagging 20 января 2018 | 20:08
Создав два корпуса в ДНР и ЛНР, вооружив их до зубов, можно поговорить о провокациях США в Сирии, вооружающих курдов.
lager23 20 января 2018 | 20:15
А еще они называли тебя желтым земляным червяком и говорили, что ты ешь лягушек....
Мультфильм «Маугли»
alexx2101 20 января 2018 | 20:22
Турки начали военную операцию в Сирии, а виноваты американцы.
kokapu 20 января 2018 | 20:35
В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США
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Кремль усиленно внушает населению, что без США не обходится вообще ни одно событие в мире. Это какой-то гипертрофированный комплекс неполноценности.
zolingen 20 января 2018 | 20:37
Походу Сирии скоро трындец. Осталось ядреную бомбу сбросить и забыть лет на двести. А всего то надо было преступника асада скинуть во время.
virgenu 20 января 2018 | 20:38
Поставки сепаратистам в Украине оружия и наёмников тоже США осуществляет? Приднестровье США террорезирует? Грузию США расчленили? Сидели бы молчали в тряпочку, "миротворцы"!!!!!!