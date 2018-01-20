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19:30, 20 января 2018

В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США

В Минобороны России обвинил Пентагон в бесконтрольных поставках оружия местным отрядам. Турция этим вечером объявила о начале военной операции в сирийском районе Африн против курдов, которых считают террористами. Российские военные покинули этот район, сообщили в Минобороны.

Комментарии

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sproter 20 января 2018 | 19:38

Свинтили от греха подальше, чтобы "ножей в спину" поболе не получить, но визги продолжились?

yangpike 20 января 2018 | 19:44

sproter: Слушай, чем ты не доволен, а?

anemon 20 января 2018 | 19:49

yangpike: А ты?

yangpike 20 января 2018 | 19:59

anemon: Я недоволен Бессодержательными комментариями.

anemon 20 января 2018 | 20:00

yangpike: Твои - не более.

evgolius7 20 января 2018 | 20:04

В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США...

Скоро кремлёвским почудится что НАТО между собой воюют...
На каждый пук у кремля своя интерпретация пука..

danko_wbane 20 января 2018 | 20:14

anemon: артемом.

yangpike 20 января 2018 | 20:10

anemon: Значит, мне даже не с кого взять пример!

vezdehod 20 января 2018 | 20:03

Ничего страшного нет - разберутся между собой сами и нечего туда России соваться.

splin2 20 января 2018 | 19:46

Минобороны России обвинил Пентагон//

Заявлениям Минобороны лично я верю также, как и заялениям Маши Захаровой.

xeipetrov 20 января 2018 | 19:48

sproter: Хохлы, жавелины в понедельник получите и быстро нп фронт. Хватит уже гибридности.

ha12raz 20 января 2018 | 19:49

А кого и где бомбили ВКС РФ ?
Вы будете смеяться.....тех же курдов.

timber_head 20 января 2018 | 19:54

О, началось... "Я не я и мама не моя".

sborisych 20 января 2018 | 19:58

Хе-хе, заступились, поддержали. Родственники, млин, два братца из ларца... Как оно там было- Эрдоган ляпший друг; злейший враг, вонзивший нож в спину; опять ляпший друг; и т.д., и...

slash80 20 января 2018 | 19:58

так РФ всегда и поддерживала курдов . И оружие давала . А то получается только пиндосы виноваты ?

snagging 20 января 2018 | 20:08

Создав два корпуса в ДНР и ЛНР, вооружив их до зубов, можно поговорить о провокациях США в Сирии, вооружающих курдов.

lager23 20 января 2018 | 20:15

А еще они называли тебя желтым земляным червяком и говорили, что ты ешь лягушек....
Мультфильм «Маугли»

alexx2101 20 января 2018 | 20:22

Турки начали военную операцию в Сирии, а виноваты американцы.

kokapu 20 января 2018 | 20:35

В Москве заявили, что Турция начала операцию в Сирии из-за провокаций США
------------------
Кремль усиленно внушает населению, что без США не обходится вообще ни одно событие в мире. Это какой-то гипертрофированный комплекс неполноценности.

zolingen 20 января 2018 | 20:37

Походу Сирии скоро трындец. Осталось ядреную бомбу сбросить и забыть лет на двести. А всего то надо было преступника асада скинуть во время.

virgenu 20 января 2018 | 20:38

Поставки сепаратистам в Украине оружия и наёмников тоже США осуществляет? Приднестровье США террорезирует? Грузию США расчленили? Сидели бы молчали в тряпочку, "миротворцы"!!!!!!

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