В Олимпиаде в Пхенчхане примут участие около 200 российских спортсменов
Так считает вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, в частности, женской команды по хоккею, передает ТАСС. Из-за скандала с допингом россияне смогут выступать только в нейтральном статусе.
Комментарии4
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ems1 20 января 2018 | 19:41
Космополиты, которым нужна медаль и контракт на Западе.
zapadnay 20 января 2018 | 20:00
Д-а-а-а-а, ампутировали по самое не могу...
ars65 20 января 2018 | 19:42
А вчера говорили о 389-ти?
splin2 20 января 2018 | 19:53
"Так считает вице-премьер Виталий Мутко", организатор самого громкого допингового скандала в истории спорта.
Ну как долго он будет еще что либо считать? )))