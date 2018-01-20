Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце
на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.
Победу одержал норвежец Йоханнес БЈ. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад.
Шипулин второй раз стал третьим в текущем розыгрыше Кубка мира.
Комментарии7
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liquidsky__ 20 января 2018 | 19:06
Йохханес кто?
karlik_sbil_boing 20 января 2018 | 19:07
liquidsky__: Без мельдония золота не видать)))
max3446 20 января 2018 | 19:17
karlik_sbil_boing: вам хохлам может вообще на олимпиаду не ехать, не позориться? Страна у вас уже 404 а не Украина, а у этого недоразумения ни флага ни герба ни гимна нет.
max3446 20 января 2018 | 19:15
liquidsky__: Очень тяжело больной астмой норвежец. А Фуркад стал побеждать когда для лечения травмы получил терапевтическое исключение на прием допинга, а до этого брату Симону проигрывал по всем статьям и был полной биатлонной посредственностью.
max3446 20 января 2018 | 19:13
Слава России! Лучший из хохлов только 38. Вот это позорище из позоров!!
srk2658lu 20 января 2018 | 20:01
max3446: Ну что вы перевозбудились?
Гараничев 36!
Ура!
Без допинга расклад: Бё, Фуркад, Шипулин. Он быстрее бежать не может. Стрельба и так по нулям.
vtodorol 20 января 2018 | 20:05
max3446: ,Хохлы горды тем ,что находятся вместе с сАмой Путирашкой в 8-ке самых нищих стран Европы по средней зарплате...,практически не имея ни нефти,ни газа , ни прочих ресурсов....