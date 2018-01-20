Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце

Россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования

на этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Победу одержал норвежец Йоханнес БЈ. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад.

Шипулин второй раз стал третьим в текущем розыгрыше Кубка мира.