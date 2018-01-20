Врачи прооперировали школьницу, пострадавшую в результате нападения в Бурятии

Медики пришили девочке отрубленные пальцы. Операция шла 6 часов. В ней приняли участие микрохирурги из Петербурга. Есть надежда, что пальцы девочки срастутся нормально, сообщили в соцсетях в республиканской клинической больнице «скорой помощи».

ЧП в Улан-Удэ произошло накануне. Ученик 9 класса с топором напал на учеников 7 класса и учительницу, затем поджог учебное помещение. Он пытался покончить с собой и сейчас тоже в больнице. Мотивы нападения выясняются.