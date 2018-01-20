Врачи прооперировали школьницу, пострадавшую в результате нападения в Бурятии
Медики пришили девочке отрубленные пальцы. Операция шла 6 часов. В ней приняли участие микрохирурги из Петербурга. Есть надежда, что пальцы девочки срастутся нормально, сообщили в соцсетях в республиканской клинической больнице «скорой помощи».
ЧП в Улан-Удэ произошло накануне. Ученик 9 класса с топором напал на учеников 7 класса и учительницу, затем поджог учебное помещение. Он пытался покончить с собой и сейчас тоже в больнице. Мотивы нападения выясняются.
Комментарии4
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ostapbey 20 января 2018 | 19:11
а вот доктор Лиза и благословила бы жертв трёхперстем в Лугандонию. Но не успела русский мир в Сирии установить.
Не пальцами накрылась а тушкой ибо.
даже..
olenenok_zed 20 января 2018 | 19:14
Дай Бог здоровья девочке.
уж лучше со шрамами.
чем жить без пальца. ибо это большая психологическая травма.
ostapbey 20 января 2018 | 19:16
связь поколений русского мира в том что русский сын майора ВДВ отрубил пальцы на гашетке пулемета танка бурята.
Не хирург нужен жертвам аборта от СССР.
А психиатр..
Даже..
nik1225 20 января 2018 | 19:31
Просто поражаешься необоснованной и необъяснимой жестокости у подростка к детям, явно что этот и другие случаи жестокости как в реальной жизни так и по ТВ и в сми показывают, что в стране далеко не все благополучно и что властям срочно нужно во всех сферах заниматься своей страной тем более серьезных проблем более чем достаточно!