Фигуранту по делу «Седьмой студии» Алексею Малобродскому отказали в разрешении на телефонные звонки своей семье

Такое право у него есть, но воспользоваться этим правом ему не позволяют, — рассказала «Эху» адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская.

Напомним, Алексей Малобродский – единственный из фигурантов по делу «Седьмой студии», который находится не под домашним арестом, а содержится в СИЗО.