Фигуранту по делу «Седьмой студии» Алексею Малобродскому отказали в разрешении на телефонные звонки своей семье
Такое право у него есть, но воспользоваться этим правом ему не позволяют, — рассказала «Эху» адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская.
Напомним, Алексей Малобродский – единственный из фигурантов по делу «Седьмой студии», который находится не под домашним арестом, а содержится в СИЗО.
Комментарии2
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ruderpost 20 января 2018 | 19:15
подсудимый: я имею право
судья: да имеете.
подсудимый: значит я могу...
судья: нет не можете.
anemon 20 января 2018 | 19:53
Изощренное издевательство. Узаконенное путинскими правоохранителями. Все по аналогии с гитлеровской Германией. Молчим.