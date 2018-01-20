Российские регионы потратят 110 млн рублей на убийство бездомных животных перед ЧМ-2018 – зоозащитница Дмитриева
Российские регионы потратят 110 млн рублей на убийство бездомных животных перед Чемпионатом Мира по футболу -2018. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» активист зоозащитного движения Екатерина Дмитриева.
«ЧМ будет проходить в 11 городах, на 12 стадионах. На данный момент заключены тендеры на 110 млн рублей на истребление бездомных животных. Это именно живодерские тендеры», — сказала она.
По ее словам, зоозащитники, и она в том числе, пишут письма и запросы в прокуратуру, СК, Федеральную антимонопольную службу на отмену этих тендеров. «Но ответов я не получаю, потому что это просто невозможно, в масштабах 11 городов сейчас отменить все тендеры», — отметила Е.Дмитриева.
Зоозащитница добавила, что ежегодно в России проходят живодерские тендеры на отловы бездомных животных, а перед спортивными соревнованиями, культурно— массовыми мероприятиями «сумма этих тендеров начинает зашкаливать».
Комментарии8
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igorkot__1 20 января 2018 | 19:10
Этим тварям все время кто то мешает. Что люди, что животные. Мордор он есть Мордор.
buzukin936 20 января 2018 | 19:19
Ну наконец-то! Отстреляют всю эту бродячую сволочь - собачки перестанут жрать людей и детей. Прекратятся закупки золоченых внутриматочных спиралей для постановки бродячим сукам, сдохнут с голоду жалистливые защитники придуманных собачьих прав, вместо доения муниципальных бюджетов хрен дадут пососать содержателям собачьих шалманов.
Но - дорого! Патрон для Макарова стоит два рубля - оптом. В стране море боеприпасов, по строкам подлежащим скорой утилизации. Поручить полиции отстрелять хотя бы одну голову в день на полицеского - и вопрос закрыт, постреливай потом помаленьку или ядом трави - никаких проблем!
Хотите штобы собаки жрали нас? Поддержите зоопсихопатов! И вам точно откусят што-нибудь...
antiputin_antifa 20 января 2018 | 19:27
buzukin936: путинская мразь, ты хуже животного
kriimsdyk 20 января 2018 | 19:27
buzukin936: надеюсь, патрон для тебя уже уже лежит в коробочке, в масляной обертке, блестящий такой.
buzukin936 20 января 2018 | 19:43
kriimsdyk: antiputin_antifa: Шо, кримздючок и антифа, бизнеса лишают? А вот отсосите по паре чупа-чупсов да и скормите друг друга своим любимым собачкам. Шо, мля - слабо? То-то...
kriimsdyk 20 января 2018 | 19:51
buzukin936: Это вам мразям против людей слабо, отыгрываетесь на беззащитных животных
kriimsdyk 20 января 2018 | 19:29
Надо создать отряды путинцев по уничтожению собак. Пусть зубами грызут.
noxepy_1488 20 января 2018 | 19:37
Главное, про хомячков не забыть!