Российские регионы потратят 110 млн рублей на убийство бездомных животных перед ЧМ-2018 – зоозащитница Дмитриева

Российские регионы потратят 110 млн рублей на убийство бездомных животных перед Чемпионатом Мира по футболу -2018. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» активист зоозащитного движения Екатерина Дмитриева.

«ЧМ будет проходить в 11 городах, на 12 стадионах. На данный момент заключены тендеры на 110 млн рублей на истребление бездомных животных. Это именно живодерские тендеры», — сказала она.

По ее словам, зоозащитники, и она в том числе, пишут письма и запросы в прокуратуру, СК, Федеральную антимонопольную службу на отмену этих тендеров. «Но ответов я не получаю, потому что это просто невозможно, в масштабах 11 городов сейчас отменить все тендеры», — отметила Е.Дмитриева.

Зоозащитница добавила, что ежегодно в России проходят живодерские тендеры на отловы бездомных животных, а перед спортивными соревнованиями, культурно— массовыми мероприятиями «сумма этих тендеров начинает зашкаливать».