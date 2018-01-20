В Москве простятся с политиком Виктором Анпиловым

Он скончался на 73-году жизни.

Анпилова госпитализировали с инсультом, когда он ехал на встречу с кандидатом в президенты Павлом Грудининым. Через несколько часов политика не стало. Проводить его в последний можно будет в церемониальном зале Троекуровского кладбища.

Соратники и оппоненты говорят об Анпилове как о человеке идейном. Лидер «Трудовой России» прославился в 90-е. Последовательный критик Ельцина и реформ Гайдара он участвовал в стычках с силовиками и массовых беспорядках. После поддержки Верховного совета его арестовали, но позже амнистировали. Высоких постов в биографии Анпилова не было. Его часто видели на различных политических акциях.

Анпилова похоронят в Краснодарском крае, где он родился.