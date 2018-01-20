Руководителю чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву провели психиатрическую экспертизу

Адвокат Пётр Заикин сказал «Интерфаксу», что не может разглашать ее результаты, но уверен в полной адекватности и вменяемости своего подзащитного.

В свою очередь член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов отметил в интервью «Эху Москвы», что следственные действия по делу Титиева назначают неожиданно, а на его адвоката оказывается давление.

Напомним, Титиев был арестован 9 января в Чечне по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Он сам утверждает, что обвинение в отношении него сфальсифицировано.