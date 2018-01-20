Руководителю чеченского «Мемориала» Оюбу Титиеву провели психиатрическую экспертизу
Адвокат Пётр Заикин сказал «Интерфаксу», что не может разглашать ее результаты, но уверен в полной адекватности и вменяемости своего подзащитного.
В свою очередь член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов отметил в интервью «Эху Москвы», что следственные действия по делу Титиева назначают неожиданно, а на его адвоката оказывается давление.
Напомним, Титиев был арестован 9 января в Чечне по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Он сам утверждает, что обвинение в отношении него сфальсифицировано.
Комментарии3
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sim202_ 20 января 2018 | 08:11
Её надо проводить тем провокаторам, которые затеяли всю эту шнягу с наркотой.
stoik33 20 января 2018 | 08:14
Всем итак понятно, по кому психушка плачет. Кто везде шайтанов видит. И чье нестабильное детство не способствовало формированию адекватной личности.
pusto1 20 января 2018 | 08:16
Рамзан получил ещё одну должность, флагман российской науки, возглавил психиатрическую комиссию.