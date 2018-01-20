Врачи из Москвы прибыли в Улан-Удэ для помощи пострадавшим в результате ЧП в школе

Об этом сообщили ТАСС в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии. Количество и состояние госпитализированных после инцидента, остается прежним — шестеро школьников, в том числе нападавший и учительница. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом.

У остальных положительная динамика.

ЧП произошло накануне утром. По данным следствия, ученик 9 класса пришел в школу с топором и напал на семиклассников, а также поджег кабинет, после чего ранил себя ножом. Его доставили в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

Уже сегодня его могут арестовать, дело передано следователям центрального аппарата, — рассказала ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

Это уже не первое подобное событие за последнюю неделю. Несколько дней назад в одной из школ Перми произошла драка, в ходе которой 15 человек, включая учительницу, получили ножевые ранения.

В Госдуме предложили разработать единые регламент и стандарты обеспечения безопасности в школах. В Совете Федерации полагают, что нападение в Улан-Удэ говорит о неудовлетворительной работе школьных психологов и классных руководителей по улаживанию конфликтов среди учеников и предлагают провести министерскую проверку работы психологов. Кроме того, произошедшее оживило дискуссию о возможном негативном влиянии на детей интернета.