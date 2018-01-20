МОК сократил квоту российской сборной на участие в Зимней Олимпиаде на 111 спортсменов

Теперь в Южную Корею смогут поехать не более 389 атлетов. Первоначальная заявка России составляла 500 человек.

Из числа отобранных атлетов большинство не участвовали в Играх в Сочи в 2014 году. В МОК отметили, что спортсмены, получившие одобрение для участия в Олимпиаде, должны пройти дальнейшие допинг-тесты. Никто из упомянутых в отчете комиссии Дениса Освальда, не будет участвовать в Играх.

Международный олимпийский комитет не может пока сказать, сколько именно человек станут членами команды «Объединенные спортсмены России», поскольку квалификация к Играм продолжается.

Международный олимпийский комитет обсудит сегодня с властями Северной и Южной Кореи перспективы участия КНДР в предстоящей зимней Олимпиаде.

Совещание в четырехстороннем формате пройдет в штаб-квартире МОК, она расположена в швейцарской Лозанне. За столом переговоров соберутся делегации Кореи и КНДР — их будут возглавлять правительственные чиновники на уровне министров. Также в обсуждении примет участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и представители оргкомитета Игр в Пхёнчхане. Похожие переговоры — но в отсутствие чиновников МОК — состоялись в середине недели на территории демилитаризованной зоны, в населенном пункте Пханмунджом. Принципиальная же договоренность об участии северокорейских спортсменов была достигнута еще в начале января. Принять окончательное решение и определить формат присутствия сборной КНДР необходимо в ближайшее время. Олимпиада стартует уже 9-го февраля.

По итогам сегодняшних переговоров президент МОК Томас Бах должен сделать заявление в олимпийском музее Лозанны.