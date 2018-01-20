Президент США Дональд Трамп еще на 6 лет продлил программу электронной слежки за иностранцами
Об этом американский лидер написал в «Твиттере», отметив, что данная версия серьезно отличается о той, чей срок действия ранее истек.
Этот закон не первый год вызывает споры не только в самих Соединенных Штатах, но и в других странах мира. Он дает право спецслужбам без санкции специального суда прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку жителей других государств, подозреваемых в терроризме. Даже если они находятся за пределами США. При этом, вести аналогичную слежку без ордера за американцами запрещено.
Комментарии3
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begly_ 20 января 2018 | 07:36
Здравые мысли, всех под колпак.
koshkaedu 20 января 2018 | 07:56
//без санкции прослушивать телефонные разговоры и просматривать электронную переписку жителей других государств, подозреваемых в терроризме.//
Я не против.
pusto1 20 января 2018 | 08:19
Особенно на Мальте надо много работать