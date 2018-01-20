Мать одного из подозреваемых в нападении на школу в Улан-Удэ отрицает, что у её сына были проблемы с преподавателями
Мать одного из подозреваемых в нападении на школу в Улан-Удэ отрицает, что у её сына были проблемы с преподавателями. Об этом она сказала в беседе с журналистами из Mash.
По разным данным, в нападении участвовали от одного до трёх человек. Официальные источники пока сообщают только об одном молодом человеке.
Комментарии7
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iwanow62 20 января 2018 | 07:35
С мозгами у этого парня проблемы,надеюсь зона их вылечит.
begly_ 20 января 2018 | 07:39
Этого парня уже ожидает место у параши.
zztop1960 20 января 2018 | 07:47
begly_: В российских зонах все становятся педиками , или пассивными ( те кого опустили) или активными( те кто опускал)
begly_ 20 января 2018 | 08:10
zztop1960:
Вообще то, к приличным людям на зону тёлок водят. Не все пасивные, как ты.
zkotor 20 января 2018 | 07:54
СМИ сообщают: отец одного из нападавших - майор ВДВ, его на Донбассе "не было". Пишут, что и прочие - из таких же семей. Одноклассница говорит о "склонности к нацизму".
Что тут добавить? А почти нечего. Достойный сын папы "боевого бурята"
nina_hagen 20 января 2018 | 07:59
zkotor:
ха! никаких проблем - просто захотелось топориком порубать преподавателя и других :) обычное дело
akademik_ugarov_56 20 января 2018 | 08:08
zkotor:
Вы послушайте рассказ учительницы, есть аудиозапись.
В такой бред может верить только абсолютно тупое стадо!
Кем вы все собственно и являетесь.
Вы презрели зрителей первого канала с тем чтобы стать точно таким же быдлом уверовав всему что напишут на сайте у лохматого чучела.
Поймите одно - независимых СМИ не бы ва ет!
И ваш веник точно такой же Киселев, только чуть по соусом.