Мать одного из подозреваемых в нападении на школу в Улан-Удэ отрицает, что у её сына были проблемы с преподавателями. Об этом она сказала в беседе с журналистами из Mash.

По разным данным, в нападении участвовали от одного до трёх человек. Официальные источники пока сообщают только об одном молодом человеке.