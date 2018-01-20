В центре Москвы водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся
Инцидент произошел около 1:30 ночи вблизи метро «Маяковская», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. По предварительной информации, конфликт возник между водителем и пассажирами. Как говорят очевидцы, он был недоволен их поведением. Они были нетрезвы, одному стало плохо в машине, и водитель попросил компанию выйти, но те отказывались. По информации РЕН ТВ, таксист пять раз выстрелил в молодого человека и использовал газовый баллончик. Пострадавший находится в НИИ имени Склифосовского, о его состоянии информация пока не поступала. На месте работает следственно-оперативная группа,
устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии13
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begly_ 20 января 2018 | 07:33
Ну он жешь бамбилло... А хай не лезут...
ha12raz 20 января 2018 | 07:33
Надо провести заседание правительства и запретить интернет.
oleg__ 20 января 2018 | 07:36
с такими только так. На ментов надежды нет. Себе дороже.
igor20012 20 января 2018 | 07:38
Как я понял, мужик подвозил пьяную компанию, они облевали ему салон машины и платить отказались, что ему делать: подавать в суд ( пол-года--год будет идти разбирательство, и неизвестно чем закончится ) или разобраться на месте ? Гамлетовский вопрос.
begly_ 20 января 2018 | 07:43
igor20012:
А может хлопцы и блевнули потому что в машине уже до них кто то наблевал..
alexey65 20 января 2018 | 07:51
begly_: А случайно, не ты был этим хлопцем?
begly_ 20 января 2018 | 07:54
alexey65:
Даже не вспомню когда последний раз это делал. А ты?
begly_ 20 января 2018 | 08:05
alexey65:
Так чо спросил не по делу?, пойди и убери.
zztop1960 20 января 2018 | 07:42
Девяностые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
nabludatel67 20 января 2018 | 07:52
Жестокость, кругом жестокость
belarus_eu 20 января 2018 | 07:53
С пьяным быдло так и нужно поступать
alexey65 20 января 2018 | 07:56
Ну так а зачем он сажал к себе пьяных? Думал, что они ему Бродского читать начнут?
wokal 20 января 2018 | 08:07
не пользуйтесь такси а то их развелось халявщиков