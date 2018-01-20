В центре Москвы водитель автомобиля ранил двух человек из травматического оружия и скрылся

Инцидент произошел около 1:30 ночи вблизи метро «Маяковская», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. По предварительной информации, конфликт возник между водителем и пассажирами. Как говорят очевидцы, он был недоволен их поведением. Они были нетрезвы, одному стало плохо в машине, и водитель попросил компанию выйти, но те отказывались. По информации РЕН ТВ, таксист пять раз выстрелил в молодого человека и использовал газовый баллончик. Пострадавший находится в НИИ имени Склифосовского, о его состоянии информация пока не поступала. На месте работает следственно-оперативная группа,

устанавливаются все обстоятельства произошедшего.