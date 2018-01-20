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07:03, 20 января 2018

Конфликт вокруг фильма о медвежонке Паддингтоне разрешился

Он сегодня всё-таки выйдет в прокат. Спустя два дня после запланированной премьеры. Ранее Минкультуры перенесло премьеру на две недели из-за продвижения российских фильмов, но вчера ситуация изменилась.

Ведомству Мединского, похоже, пришлось дать задний ход после того как скандал вокруг переноса премьеры фильма о медвежонке начал набирать обороты. Решение о том, что картина «Приключения Паддингтона-2» сегодня выйдет на экраны кинотеатров, приняли накануне на встрече министра культуы с представителями киноиндустрии. Там были кинопрокатчики, а также владельцы крупной киносети Формула кино и Синема парк. «Ситуация разрешилась, мы благодарны регулятору. Страна увидит Мишку, все довольны», сообщил после этого владелец и основатель компании ВольгА Сергей Ершов. Между тем Мединский на встрече с кинопрокатчиком сказал, что с самого начала ведомство предлагало поставить премьеру на 1 февраля, но по словам чиновника некоторые кинотеатры начали продавать билеты на две недели раньше. По данным СМИ российские чиновники перенесли премьеру из-за выхода в четверг исторической драмы Скиф и ранее выпущенного фильма о советских баскетболистах Движение вверх.

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в грубом вмешательстве в работу после решения о переносе фильма о медвежонке. Ряд кинотеатров в России сегодня планировал устроить флешмоб в поддержку фильма о медвежонке. Но из-за того, что картина должна выйти на экраны неясно состоится ли эта акция.

Комментарии

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brandfa 20 января 2018 | 07:24

Ситуация разрешилась, мы благодарны регулятору
---
-1 + 1 = 0 - за что же вы ему благодарны, если он сначала создал никому ненужную проблему, а потом её разрешил?

liberal_rodinu_predal 20 января 2018 | 07:29

Ну всё, теперь как минимум вся страна узнала про этот фильм.

mjau 20 января 2018 | 07:27

Сколько бы мединские-путины не сопротивлялись "америкосы" и "гейропейцы" врываются в Россию, сметая на своем пути все ее "скрепы".!

zztop1960 20 января 2018 | 07:32

mjau: Американский медвежонок побеждает русского медведя

opiatnovyi63 20 января 2018 | 07:41

А как скрепы родные? Как же письма режиссёров-патриотов-госпропагандонов с поддержкой линии мединского?

dft 20 января 2018 | 08:05

Еще раз убедимся, что все скрепы и патриоты состоят из бабок. И больших,смею Вас заверить.

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