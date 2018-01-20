Конфликт вокруг фильма о медвежонке Паддингтоне разрешился

Он сегодня всё-таки выйдет в прокат. Спустя два дня после запланированной премьеры. Ранее Минкультуры перенесло премьеру на две недели из-за продвижения российских фильмов, но вчера ситуация изменилась.

Ведомству Мединского, похоже, пришлось дать задний ход после того как скандал вокруг переноса премьеры фильма о медвежонке начал набирать обороты. Решение о том, что картина «Приключения Паддингтона-2» сегодня выйдет на экраны кинотеатров, приняли накануне на встрече министра культуы с представителями киноиндустрии. Там были кинопрокатчики, а также владельцы крупной киносети Формула кино и Синема парк. «Ситуация разрешилась, мы благодарны регулятору. Страна увидит Мишку, все довольны», сообщил после этого владелец и основатель компании ВольгА Сергей Ершов. Между тем Мединский на встрече с кинопрокатчиком сказал, что с самого начала ведомство предлагало поставить премьеру на 1 февраля, но по словам чиновника некоторые кинотеатры начали продавать билеты на две недели раньше. По данным СМИ российские чиновники перенесли премьеру из-за выхода в четверг исторической драмы Скиф и ранее выпущенного фильма о советских баскетболистах Движение вверх.

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в грубом вмешательстве в работу после решения о переносе фильма о медвежонке. Ряд кинотеатров в России сегодня планировал устроить флешмоб в поддержку фильма о медвежонке. Но из-за того, что картина должна выйти на экраны неясно состоится ли эта акция.