Прокурор Ниццы отпустил сенатора Сулеймана Керимова в Россию на несколько дней
Прокурор Ниццы отпустил сенатора Сулеймана Керимова в Россию на несколько дней, несмотря на то, что российских чиновник находится под следствием. «Скорее всего, суд на самом деле рассчитывает его на возвращение», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист и политик Дмитрий Некрасов.
Он подчеркнул, что только сам Сулейман Керимов может оценить стоит ли ему возвращаться во Францию или нет.
Комментарии14
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brandfa 20 января 2018 | 07:07
Конечно же он вернётся, не в России же ему оставаться.
edyatel 20 января 2018 | 07:33
brandfa: Он всего лишь поехал за деньгами для взятки прокурору.
Я думаю народ поможет, скинется, или Путин из бюджета выделит.
maxcarev 20 января 2018 | 08:08
Французы чай не звери какие. Если родственник заболел, то без вопросов разрешили вернуться.
Только вот "родственник" очень сильно заболел и очень надолго :)))
kotvinder2 20 января 2018 | 08:15
brandfa: Это отчётливо напоминает сказку про аленький цветочек, где Керимов будет Настенькой. Дилемма у него предстоит нешуточная.
semen21 20 января 2018 | 07:08
"И рыбу бросили в реку..."
igor20012 20 января 2018 | 07:23
Дума на этой же неделе примет закон, по которому он и не должен возвращаться. Правда, его тогда могут обьявить в интерпол, имущество арестовать и пр., но зато он станет истинным патриотом.
ura_123 20 января 2018 | 07:30
igor20012: Арест имущества? Не страшно,всё и даже с процентами возместят из бюджета РФ или из фонда "Национального благосостояния" (если там ещё что-то осталось)...
;-)
igor20012 20 января 2018 | 07:41
ura_123: Это верно, еще и медальку дадут за "истинный патриотизьм, проявленный в борьбе с капиталистическими врагами нашей родины".
sergirusso 20 января 2018 | 07:42
Свобода выбора, хотя бы относительная существует на самом деле. Но ВЫБОРА! И там и там остаться нельзя. От чего то придется отказаться, чем то пожертвовать...
ha12raz 20 января 2018 | 07:44
За медалью поехал......награда ждет Героя России.
olgkiev 20 января 2018 | 08:01
Существует масса способов - например срочно заболеть, вот справка от российского врача , что не может человек по состоянию здоровья перенести без вреда для своего организма прелелет/переезд во Францию. Ну так совпало - уехал здоровый , а как возвращаться заболел, нервничал наверное)))
compare 20 января 2018 | 08:07
теперь главное для этого персонажа,не "заболеть" дома....ветры,больно злые.))))))
sergirusso 20 января 2018 | 08:08
Но совсем смешно будет, если Керимов останется в РФии, а тут Навальный к власти придёт...
pusto1 20 января 2018 | 08:23
за сухарями рванул :)