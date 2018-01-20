Прокурор Ниццы отпустил сенатора Сулеймана Керимова в Россию на несколько дней, несмотря на то, что российских чиновник находится под следствием. «Скорее всего, суд на самом деле рассчитывает его на возвращение», — сказал в эфире «Эха Москвы» экономист и политик Дмитрий Некрасов.

Он подчеркнул, что только сам Сулейман Керимов может оценить стоит ли ему возвращаться во Францию или нет.