В Москве состоялась акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых девять лет назад. Участники прошли с цветами и фотографиями от Нового Арбата до Пречистенки. Их сопровождали наряды полиции, бойцы ОМОНа и Росгвардии. Несколько человек были задержаны.

В целом мероприятие прошло достаточно спокойно, сказал «Эху Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его оценкам, в шествии приняли участие от 700 до 1000 человек.

Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застреляны у станции метро «Кропоткинская» 19 января 2009 года. За убийство получил пожизненный срок националист Никита Тихонов, его гражданская жена Евгения Хасис 18 лет, как соучастник преступления.