В Москве состоялась акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой
В Москве состоялась акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых девять лет назад. Участники прошли с цветами и фотографиями от Нового Арбата до Пречистенки. Их сопровождали наряды полиции, бойцы ОМОНа и Росгвардии. Несколько человек были задержаны.
В целом мероприятие прошло достаточно спокойно, сказал «Эху Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
По его оценкам, в шествии приняли участие от 700 до 1000 человек.
Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застреляны у станции метро «Кропоткинская» 19 января 2009 года. За убийство получил пожизненный срок националист Никита Тихонов, его гражданская жена Евгения Хасис 18 лет, как соучастник преступления.
Комментарии2
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ura_123 20 января 2018 | 07:13
Русские националисты... Птенцы гнезда кремлёвского.
russianfromdonetsk 20 января 2018 | 08:23
ura_123: не русские, а российские. Разница тонкая, но есть.
А сейчас близкий друг убийц и нацик Стешин учит россиян антифашизму через газету Московский комсомолец.