Испанский фигурист Хавьер Фернандес заявил, что предстоящие Олимпийские игры будут последними в его карьере

Испанский фигурист Хавьер Фернандес, завоевавший накануне в Москве шестую золотую медаль чемпионата Европы, заявил, что предстоящие Олимпийские игры будут последними в его карьере. При этом он отметил, что все будет зависеть от его самочувствия. «Если я будут ощущать в себе силы и желание, то буду продолжать», — сказал спортсмен в интервью ТАСС. 26-летний испанец является двукратным чемпионом мира, трехкратным призером финалов Гран-при.