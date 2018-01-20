В эти выходные пройдет ежегодная всероссийская акция Союза охраны птиц России «Серая шейка»

Орнитологи в четвертый раз приглашают всех желающих присоединиться к подсчету зимующих водоплавающих птиц. «Учет проводят специалисты, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым», — говорится в сообщении на сайте Союза. Там отметили, что мониторинг массовых видов и их мест обитания имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки и состояния водоемов.