В эти выходные пройдет ежегодная всероссийская акция Союза охраны птиц России «Серая шейка»
Орнитологи в четвертый раз приглашают всех желающих присоединиться к подсчету зимующих водоплавающих птиц. «Учет проводят специалисты, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым», — говорится в сообщении на сайте Союза. Там отметили, что мониторинг массовых видов и их мест обитания имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки и состояния водоемов.
Комментарии2
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sasha_volk_off 20 января 2018 | 06:40
Орнитологи сраные, где вы были, когда собяшка, прошлым летом, уничтожил всю птичью кормовую базу и ареалы обитания в Юго-Восточном и Южном округах...
ivanov356 20 января 2018 | 06:58
sasha_volk_off: Охотились.