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Эксклюзив Эха 06:30, 20 января 2018

Валерий Соловей: Министра культуры Владимира Мединского на его посту вряд ли сменит человек либеральных взглядов

Министра культуры Владимира Мединского на его посту вряд ли сменит человек либеральных взглядов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей.

Разговоры об отставке Владимира Мединского возобновились после очередного скандала с его участием. Министерство культуры перенесло выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона-2» из-за премьеры российского фильма «Скиф».

Комментарии

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midnightblues 20 января 2018 | 06:37

А у мудынского есть взгляды?/

chapter_2 20 января 2018 | 06:42

Зачем с либеральными взглядами? В питомнике В.Путина полно патентованных людоедов.

ivanov356 20 января 2018 | 06:55

chapter_2: Вот,вероятнее, после плешивого,скоро и водрузят такого - вроде либерал, а может людоед, а ладно, скоро октябрь.

nina_hagen 20 января 2018 | 08:02

chapter_2:
Ja! пост министра культур-мультур должен занимать только выпускник школы кгб. Es ist die Neue Ordnung - это Новый Порядок!

delovoy_podolsk 20 января 2018 | 08:10

Гражданам должно быть фиолетово каких взглядов придерживается их министр культуры. Министр культуры - фигура не политическая, это чиновник, выполняющий функцию в рамках своих должностных обязанностей. Не имеет никакой разницы ни его ориентация, ни пристрастия, ни кулинарные вкусы. И вообще нет ничего аполитичнее, чем фигура министра культуры в государстве. Он может быть двух видов или авангардист или классицист - вот его политика и идеология. А у нас как впрочем и всегда, интересует один вопрос, а не шпион ли он, наш он или не наш, за красных он или за белых... Чокнутая страна с чокнутыми правителями.

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