Валерий Соловей: Министра культуры Владимира Мединского на его посту вряд ли сменит человек либеральных взглядов
Министра культуры Владимира Мединского на его посту вряд ли сменит человек либеральных взглядов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей.
Разговоры об отставке Владимира Мединского возобновились после очередного скандала с его участием. Министерство культуры перенесло выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона-2» из-за премьеры российского фильма «Скиф».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
midnightblues 20 января 2018 | 06:37
А у мудынского есть взгляды?/
chapter_2 20 января 2018 | 06:42
Зачем с либеральными взглядами? В питомнике В.Путина полно патентованных людоедов.
ivanov356 20 января 2018 | 06:55
chapter_2: Вот,вероятнее, после плешивого,скоро и водрузят такого - вроде либерал, а может людоед, а ладно, скоро октябрь.
nina_hagen 20 января 2018 | 08:02
chapter_2:
Ja! пост министра культур-мультур должен занимать только выпускник школы кгб. Es ist die Neue Ordnung - это Новый Порядок!
delovoy_podolsk 20 января 2018 | 08:10
Гражданам должно быть фиолетово каких взглядов придерживается их министр культуры. Министр культуры - фигура не политическая, это чиновник, выполняющий функцию в рамках своих должностных обязанностей. Не имеет никакой разницы ни его ориентация, ни пристрастия, ни кулинарные вкусы. И вообще нет ничего аполитичнее, чем фигура министра культуры в государстве. Он может быть двух видов или авангардист или классицист - вот его политика и идеология. А у нас как впрочем и всегда, интересует один вопрос, а не шпион ли он, наш он или не наш, за красных он или за белых... Чокнутая страна с чокнутыми правителями.