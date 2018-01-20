Валерий Соловей: Министра культуры Владимира Мединского на его посту вряд ли сменит человек либеральных взглядов

Министра культуры Владимира Мединского на его посту вряд ли сменит человек либеральных взглядов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Валерий Соловей.

Разговоры об отставке Владимира Мединского возобновились после очередного скандала с его участием. Министерство культуры перенесло выход в прокат фильма «Приключения Паддингтона-2» из-за премьеры российского фильма «Скиф».