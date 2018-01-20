В Москве простятся с почетным председателем движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым
Прощание состоится в траурном зале Троекуровского кладбища. Начало в 12 часов, сообщил член исполкома движения Станислав Рузанов. По его словам, похороны Анпилова, скорее всего, состоятся на родине политика в Краснодаре.
Анпилов скончался в понедельник на 73-м году жизни, не приходя в сознание после инсульта.
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