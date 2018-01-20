Прощание с Виктором Анпиловым состоится сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища
Прощание с почетным председателем движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым состоится сегодня в полдень в траурном зале Троекуровского кладбища.
Это бы светлый и искренний человек, рассказал ранее в эфире «Эха Москвы» политик Сергей Удальцов.
Виктор Анпилов скончался в понедельник на 73 году жизни.
Комментарии1
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lankovskaya 20 января 2018 | 06:27
Не очень умный был парень, но честный. То есть,производил именно такое впечатление... Мир ему!