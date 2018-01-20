Прощание с Виктором Анпиловым состоится сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища

Прощание с почетным председателем движения «Трудовая Россия» Виктором Анпиловым состоится сегодня в полдень в траурном зале Троекуровского кладбища.

Это бы светлый и искренний человек, рассказал ранее в эфире «Эха Москвы» политик Сергей Удальцов.

Виктор Анпилов скончался в понедельник на 73 году жизни.