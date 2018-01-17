Психиатрическое обследование главы карельского отделения общества «Мемориал» историка Юрия Дмитриева завершено, его этапируют в Бутырский следственный изолятор. «Это стало неожиданностью для его защиты», — рассказал «Эху Москвы» рассказал адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев.

Юрия Дмитриева обвиняют в создании порнографических снимков с его приемной несовершеннолетней дочерью. Сам подсудимый утверждает, что фотографии были сделаны для контроля развития девочки и отчета перед опекой. По словам Дмитриева, его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.