Мэрия Москвы отклонила заявку на проведения акции на проспекте Сахарова 28 января
«Это решение стало большой неожиданностью для заявителей», — сказал «Эху Москвы» глава муниципального округа Красносельский, где было запланировано мероприятие, Илья Яшин.
Он связан отказ с желанием мэрии Москвы выслужиться перед Кремлем, чтобы не было никакой критики президента Путина на улицах города вплоть до выборов.
Комментарии1
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brandfa 20 января 2018 | 06:45
Подобные акции имеют уведомительный характер. Мэрия может хоть оботклоняться, всё равно придём туда куда захотим, потому как это наше неотъемлемое право!