В Москве состоялась акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой
В Москве состоялась акция в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых девять лет назад. Участники, около 300 человек, прошли с цветами и фотографиями от Нового Арбата до Пречистенки. Их сопровождали наряды полиции, бойцы ОМОНа и Росгвардии. Несколько человек были задержаны.
Эта акция важна не только как знак уважения к погибшим, но и как подтверждение того, что их дело живо. Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из участниц .шествия Нина.
Адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застреляны у станции метро «Кропоткинская» 19 января 2009 года. За убийство получил пожизненный срок националист Никита Тихонов, его гражданская жена Евгения Хасис 18 лет, как соучастник преступления.
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