Правительство Бурятии проведет экстренное совещание по ситуации с нападением подростка с топором на школу

На этом фоне российские власти начали блокировать группы в социальных сетях с признаками пропаганды насилия.

Помощь пострадавшим и предотвращение аналогичных происшествий в будущем – приоритетные темы для чиновников. Глава Бурятии Алексей Цыденов успел вчера навестить в больнице раненных учеников и учительницу и призвал увеличивать количество школьных психологов, чтобы выявлять нарастающее напряжение среди подростков.

Девятиклассник, который накануне накинулся с топором на учащихся и педагога, а потом пытавшийся сжечь кабинет, успел нанести себе ранения и также находится в медучреждении. Юноша не пользовался социальной сетью ВКонтатке почти два года и едва ли мог с кем-то координировать свои действия.

Между тем в правительстве и Госдуме заговорили именно о необходимости дополнительных ограничений в интернете. По требованию властей, ВКонтакте уже начал блокировать некоторые популярные сообщества.

Следственный комитет завел дело по статье о покушении на убийство.

Повлиять на психику напавшего на школу в Улан-Удэ мог интернет, у нужно предпринять определенные меры, чтобы подобное больше не повторилось. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это уже не первое подобное событие за последние дни. Несколько дней назад в одной из школ Перми произошла драка, в ходе которой 15 человек, включая учительницу, получили ножевые ранения.