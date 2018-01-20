Правительство Бурятии проведет экстренное совещание по ситуации с нападением подростка с топором на школу
На этом фоне российские власти начали блокировать группы в социальных сетях с признаками пропаганды насилия.
Помощь пострадавшим и предотвращение аналогичных происшествий в будущем – приоритетные темы для чиновников. Глава Бурятии Алексей Цыденов успел вчера навестить в больнице раненных учеников и учительницу и призвал увеличивать количество школьных психологов, чтобы выявлять нарастающее напряжение среди подростков.
Девятиклассник, который накануне накинулся с топором на учащихся и педагога, а потом пытавшийся сжечь кабинет, успел нанести себе ранения и также находится в медучреждении. Юноша не пользовался социальной сетью ВКонтатке почти два года и едва ли мог с кем-то координировать свои действия.
Между тем в правительстве и Госдуме заговорили именно о необходимости дополнительных ограничений в интернете. По требованию властей, ВКонтакте уже начал блокировать некоторые популярные сообщества.
Следственный комитет завел дело по статье о покушении на убийство.
Повлиять на психику напавшего на школу в Улан-Удэ мог интернет, у нужно предпринять определенные меры, чтобы подобное больше не повторилось. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это уже не первое подобное событие за последние дни. Несколько дней назад в одной из школ Перми произошла драка, в ходе которой 15 человек, включая учительницу, получили ножевые ранения.
Комментарии9
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midnightblues 20 января 2018 | 06:07
Сейчас я задам вопрос,конечно,ужасно бестактный-но логичный
Если не будет таких случаев,ведь жизнь этих детишек не намного продлится,через несколько лет их заберут в армию и неминуемо они станут гр 200
Но тут прямо жуткое недовольство как бы
а груз 200-никто и не вспомнит
juche 20 января 2018 | 06:17
midnightblues: Нет уж, поумнеют и пойдут бороться за нравственность, против взяток, то есть станут государственниками из МВД и прочих.
gригорьич 20 января 2018 | 06:21
juche: Не..... станут бурятскими танкистами.
midnightblues 20 января 2018 | 06:35
juche: Вы всерьез полагаете-что в МВД государственники??
igor20012 20 января 2018 | 06:28
Ужесточение режима ни к чему ни приведет: напряженность не уменьшится, насилие перекинется во дворы или еще куда. Такие вещи нужно предотвращать ( БЕСПЛАТНЫЕ кружки, секции и пр.-все то, что было при ссср,-это не просто так было сделано-тогда не дураки жили).
kisa2000 20 января 2018 | 06:32
igor20012: тогда не дураки жили, а сейчас получается что дураки
igor20012 20 января 2018 | 07:27
kisa2000: На ключевых постах-дураки и распизд-и.
midnightblues 20 января 2018 | 06:48
у этого отморозка из Бурятии папа майор ВДВ, ветеран ЛДНР.
vadimp 20 января 2018 | 06:52
"Повлиять на психику напавшего на школу в Улан-Удэ мог интернет, у нужно предпринять определенные меры, чтобы подобное больше не повторилось. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."
Ага! И самое оптимальное это конечно "запрет" :)
Ну, типа, коли не будут читать, положим фашистскую литературу, то и фашизма не будет?!
Щазззз! Дурная мысля - дело нехитрое, и сами додумаются. Только вот объяснить им, че да как будет уже некому.
Тут не запрещать, а работать в этих группах надо.
Вона, сил "троллить" пиндосов по выборам хватает, а на своих нет?
А группы чего, эти запретят - в других соберутся.