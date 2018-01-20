Президент США Дональд Трамп отметит первую годовщину инаугурации

Он проведет вечеринку в частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Стоимость билетов-приглашений на мероприятие начинается от 100 тысяч долларов. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства. Тем, кто захочет также поучаствовать в круглом столе с участием президента, придется приобрести другой билет — стоимостью 250 тысяч.

Планируется, что вырученные средства пойдут на финансирование проектов комитета Республиканской партии и на следующую президентскую кампанию Трампа.