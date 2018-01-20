Президент США Дональд Трамп отметит первую годовщину инаугурации
Он проведет вечеринку в частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Стоимость билетов-приглашений на мероприятие начинается от 100 тысяч долларов. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства. Тем, кто захочет также поучаствовать в круглом столе с участием президента, придется приобрести другой билет — стоимостью 250 тысяч.
Планируется, что вырученные средства пойдут на финансирование проектов комитета Республиканской партии и на следующую президентскую кампанию Трампа.
Комментарии1
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odobryam_s 20 января 2018 | 05:59
Слабак! Наш уже 20-ти летний юбилей скоро отметит! И то, только первой инаугурации, а дальше они у него одна за одной, одна за одной!