Участники традиционного шествия памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой собираются в Новопушкинском сквере
В эти минуты от Пушкинской площади должно стартовать традиционное шествие в память об убитых 9 лет назад Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Место сбора участников в Новопушкинском сквере
Шествие пройдет по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, где участники возложат цветы к месту убийства адвоката и журналистки.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
captain_ 19 января 2018 | 20:05
Песков: Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.
Путин, который врёт на пресс-конференциях и создал систему тотального вранья в СМИ,не любит ложь. Чётаржу!
Путин,который за 18 лет не смог сделать из богатой всеми ресурсами страны, хоть что-то толковое,не любит некомпетентность. Чётаржу!