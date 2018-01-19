В «Мемориале» сообщили о слежке за адвокатом правозащитника Титиева

Член правления международного общества «Мемориал» Олег Орлов сообщил о том, что за адвокатом Петром Заикиным, представляющим интересы главы регионального отделения «Мемориала» в Грозном Оюба Титиева, установлена слежка. Об этом О.Орлов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, сегодня П.Заикин, предварительно убедившись, что на ближайшие дни не назначены следственные действия с его подзащитным, а также рассмотрение апелляционной жалобы в суде, намеревался отправиться в Москву через Махачкалу. Весь путь от Грозного до границы с Дагестаном его машину преследовал неизвестный автомобиль. На границе между регионами адвокату поступил звонок от следователя, который сообщил, что в субботу будут проведены следственные действия с участием О.Титиева. П.Заикин принял решение вернуться в Грозный и развернул машину.

«Машина вплотную ехала за ними. Когда машина адвоката остановилась и повернула назад, эта машина также, не скрывая, начала сопровождать машину Заикина дальше до Грозного», — рассказал О.Орлов.

О.Орлов уверен, что таким образом на адвоката О.Титиева пытаются оказывать давление. Он также предположил, что следователь намеренно назначил следственные действия на субботу.

«Мы не знаем, что это означает, когда на адвоката так откровенно давят, а потом неожиданно назначают следственные действия, непонятно зачем и непонятно почему предварительно не заявив о проведении таких следственных действий. Остается только гадать», — сказал он.

О.Орлов опасается, что в отношении П.Заикина может готовиться провокация.

9 января в Чечне был арестован глава местного отделения «Мемориала» Оюб Титиев. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Сам О.Титиев утверждает, что обвинение в отношении него фальсифицировано.