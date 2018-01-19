Уголовное дело о нападении на эколога Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью – с грабежа на разбой. Об этом «Интерфакс» сообщил адвокат потерпевшего Алексей Аванесян. У координатора общественной организации «Эковахта по Северному Кавказу» диагностирован перелом основания черепа. Ранее следователь удовлетворил ходатайство Рудомахи о предоставлении ему государственной защиты.

Рудомаху жестоко избили 28-го декабря трое неизвестных.