Уголовное дело о нападении на эколога Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью – с грабежа на разбой
Уголовное дело о нападении на эколога Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью – с грабежа на разбой. Об этом «Интерфакс» сообщил адвокат потерпевшего Алексей Аванесян. У координатора общественной организации «Эковахта по Северному Кавказу» диагностирован перелом основания черепа. Ранее следователь удовлетворил ходатайство Рудомахи о предоставлении ему государственной защиты.
Рудомаху жестоко избили 28-го декабря трое неизвестных.
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