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19:31, 19 января 2018

Первый танкер с российским сжиженным газом для США развернулся посреди Атлантики и направился в сторону Испании

Как сообщает Блумберг, танкер французской компании «Энжи» шел в порт Бостона. Поставки осуществлялись в рамках проекта «Ямал СПГ» компании «Новатек». О причинах изменения курса не сообщается.
Танкер находился в пути три недели. Источники РБК связывают смену курса с санкционной политикой США.

Комментарии

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daos15 19 января 2018 | 19:35

Нашли куда возить) ЕС мало что ли?

haldey 19 января 2018 | 19:39

daos15: Миф о сланцевой революции растаял! А американцы уже продали Европе русский газ, как свой сланцевый, и получили свой гешефт. Зачем туда сюда возить? Испанцы переплачивают, это их проблемы! Думать надо головой! Успехов в понимании процессов.

dokolle 19 января 2018 | 19:42

Первый пошёл.

arye_11 19 января 2018 | 19:46

dokolle:
То, что пролетели с одним танкером-газовозом, проблема одномоментная.
Пролетели и пролетели.
Во сто крат хуже для Газпрома и России в целом, что газ из пресловутой "Силы Сибири" теперь и Китаю тоже не особо нужен.
Во-первых у Китая оказались невообразимые запасы сланцевого газа.
Во-вторых он открыл гигантское месторождение обычного газа.
В третьих у побережья Австралии нашли такое газовое поле, что газа там хватит на долгие десятилетия кому угодно. Хоть самим себе, хоть на продажу газовозами в Китай.
Газа у Китая на сегодня в избытке.
Если и будет брать из Силы Сибири, то только по демпинговым ценам. За бесценок, короче.
Очередное "гениальное" решение Путина будет России икаться отрыжкой еще много лет.

malanoff 19 января 2018 | 20:05

arye_11: Силы Сибири уж как то сильно звучит , не ко времени. Может поскромнее придумать название типа "силёнки сибири"

sborisych 19 января 2018 | 20:05

arye_11:
А то, что этот газопровод- деньги в трубу- и так кажется, всем яснее ясного.. Ну кроме быдла- то ли из 86, то ли 146 про'центов..

prutkov100 19 января 2018 | 20:05

Первый обоз с самоварами не дошел до Тулы ))))

mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:51

haldey: на ьтлету переобуваешься и врешь, голубчик.
Новость тоже не точная.
Газ Ямал-СПГ продал малайцам. Доставили его в Лондон, чтобы перегрузить, но тут его французская фирма перекупила. В США из-за непогоды кратковременно возникла нехватка газа нав восточном побережье и скакнули цены. Французы решили нажиться и пролетели. В США все быстро наладились, цены упали и газ совсем не нужен. И танкер с середины Атлантики повернул назад. Свозили газ на 4 тысячи км впустую.
Испанцы ничего не переплачивают, они покупают по европейской спотовой цене.

Вспоминаю истеричную радость портянок 3 дня назад и думаю., что вы идиоты.
Ведь только идиоты могут отрицать очевидное. А сланцевые нефть и газ это очевидное.

sisyanfashist 19 января 2018 | 19:58

mr_vaxo_: arye_11: Хохол и жидяра опять о Российском газе переживают ! Ну хохол то понятно по просраным деньгам плачет ,а жидяра по газовым камерам что ли соскучился?)))

metalag 19 января 2018 | 20:05

sisyanfashist: Хохма в том, что пролетели с этим газом перекупщики газа....:))))
Ну а "хохол с жирядой" просто присосались к теме.

jetsam 19 января 2018 | 20:02

mr_vaxo_: никто никогда не возит газ\нефть танкером без контракта. потому как его никто не примет :). на базаре газ не продают.
так что "цены скаканули и мы решили на мэнхэтен танкер газа замутить" - чушь. это не 90 годы и не малиновые пиджаки и не россия.

metalag 19 января 2018 | 20:03

mr_vaxo_:А ты - молодец! Умно написал.
Вот только следи за своей лексикой....
А я слежу за тобой.

metalag 19 января 2018 | 20:03

mr_vaxo_:А ты - молодец! Умно написал.
Вот только следи за своей лексикой....
А я слежу за тобой.

ded64 19 января 2018 | 19:39

Никак и мы на них санкции наложили.... Не дадим наш газ... Только денег за проезд угрохали наверняка немалые....

abuvgrobu 19 января 2018 | 19:40

Просто лопнул сланцевый фейк....

mordvinyka_zabiyka 19 января 2018 | 19:56

abuvgrobu: просто забыли заправить вот и повернул))

ha12raz 19 января 2018 | 19:41

Повезли в Тулу самовар

tremens_delirium 19 января 2018 | 19:42

Если танкер перевести на этот самый газ, то можно плавать с удовольствием долгие годы, пополняя лишь в портах запасы продовольствия и воды.

schveinschturmer 19 января 2018 | 19:48

tremens_delirium: tremens_delirium: ...Терзаюсь муками....

Терзался муками сердечными delirium_tremens...
Недолго, правда-от ХУЦПЫ пришёл ему ПИЗДЕЦ!

Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
Хуцпа.

...Изучил повадки, определил главного подозреваемого, придумал...

Белогорячечный ДЕБИЛ, "наёмник" Вашингтонского ГОСДЕПА
Остался с носом, гол, как БЛЯДЬ из низкопрбного ВЕРТЕПА!
====
Умишка НЕ хватило "программисту"...
А ведь ХУЦПА к тебе так близко... ;-)
Хуцпа.


....Интересно, кто из них станет следующим грицем?....


В этом нет вариантов - следующим "Грицем" будет Стасик Белковский!!!
И -вот почему именно ОН:
1.У него до сих пор ещё НЕ было БАБ (женщин) несмотря на его предпенсионный возраст.
2.На баб смотрит с ВОЖДЕЛЕНИЕМ масляными глазками и гутарит в их присутствии С ПРИДЫХОМ!
3.Хорошо знает кулуары "Еха", значит,"шпора" от ФСБ не нужна!
4.Психически НЕУРАВНОВЕШЕН, морально НЕУСТОЙЧИВ!
5.Злоупотребляет ШМУРДЯКОМ и, возможно, ШИРЯЕТСЯ ЛСД!.
Ну и т.д. и т.п...
Хуцпа.
====
norma_term:... Вы - программист, tremens_delirium?....

ДЕРЬМО он ВОНЮЧЕЕ, но НЕ "программист"...
Он как МАВРОДИ хочет сорвать с вас БАБЛА за свою ФЕЙКОВУЮ "программу".

НЕ ВЕРЬТЕ этому ДЕБИЛУ, он вас всех НАЕ...ЁТ!
Не попадайтесь на бабло.
====
Хуцпа.

Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )


tvitov66 19 января 2018 | 19:51

tremens_delirium: я вы думаете он на дровах ходит или угле?

metalag 19 января 2018 | 20:08

delirium: tremens_ Для этого надо поменять двигатель у танкера....

askol2016 19 января 2018 | 19:43

Разворот в Атлантике в стиле Примакова.

nikolashin2017 19 января 2018 | 19:46

подадут ,как вставание с колен...

vtodorol 19 января 2018 | 19:49

Вова решил Каталонию к "русскому миру " присоединить.Как раз к "выборам"...


anton5 19 января 2018 | 19:52

Ну все крах экономики США. Экономика встанет, начнутся голодные бунты, свергнут президента и обратятся к России установить в Америке путинский порядок.

vlad_thinker 19 января 2018 | 19:52

Упс...

maxyanya 19 января 2018 | 19:52

Всё. Теперь США конец.

zagoskinmn 19 января 2018 | 19:53

путин умело рушит российскую экономику, молодец, агент "вальдемар";)

mladek 19 января 2018 | 19:53

Зачем возить газ в США, у них своего сланцевого пруд пруди.

jetsam 19 января 2018 | 20:08

mladek: пример
у вас газ по 10рублей. я привез свой из россии и продаю вам за 5руб.
стоил он 50руб в россии, но для налогоплатильщика, а для мея он - бесплатный.
итого - у меня на счету в банке ЧИСТЫЕ 5руб. и мне не надо объяснять, что они заработаны горбом и законно. :) это называется - легализация доходов. в ссср так покупали лотерейные билеты (на машину) - в 2-3 раза переплата ради "все чисто".

sborisych 19 января 2018 | 19:58

Примаков, ну чистА Примаков...

zolingen 19 января 2018 | 20:05

Американцы охренели и на пальцах обьяснили, что у них своего газа, хоть залейся.

grossalex012018 19 января 2018 | 20:07

Ну положим возросли цена на газ на восточном побережье, так тот же объем легко везется с Запада по железке. Ясен пень русаки тупой и тупым погоняет, они таким макаром картофель из Израиля во Владик возят, но получается что и французы не пормезан ;))

vasilevs 19 января 2018 | 20:07

Пиндосы пусть сидят на газе от Абамы. Клинтон хорошо газует, да и Трамп много газа выделяет!

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