Первый танкер с российским сжиженным газом для США развернулся посреди Атлантики и направился в сторону Испании
Как сообщает Блумберг, танкер французской компании «Энжи» шел в порт Бостона. Поставки осуществлялись в рамках проекта «Ямал СПГ» компании «Новатек». О причинах изменения курса не сообщается.
Танкер находился в пути три недели. Источники РБК связывают смену курса с санкционной политикой США.
Комментарии34
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daos15 19 января 2018 | 19:35
Нашли куда возить) ЕС мало что ли?
haldey 19 января 2018 | 19:39
daos15: Миф о сланцевой революции растаял! А американцы уже продали Европе русский газ, как свой сланцевый, и получили свой гешефт. Зачем туда сюда возить? Испанцы переплачивают, это их проблемы! Думать надо головой! Успехов в понимании процессов.
dokolle 19 января 2018 | 19:42
Первый пошёл.
arye_11 19 января 2018 | 19:46
dokolle:
То, что пролетели с одним танкером-газовозом, проблема одномоментная.
Пролетели и пролетели.
Во сто крат хуже для Газпрома и России в целом, что газ из пресловутой "Силы Сибири" теперь и Китаю тоже не особо нужен.
Во-первых у Китая оказались невообразимые запасы сланцевого газа.
Во-вторых он открыл гигантское месторождение обычного газа.
В третьих у побережья Австралии нашли такое газовое поле, что газа там хватит на долгие десятилетия кому угодно. Хоть самим себе, хоть на продажу газовозами в Китай.
Газа у Китая на сегодня в избытке.
Если и будет брать из Силы Сибири, то только по демпинговым ценам. За бесценок, короче.
Очередное "гениальное" решение Путина будет России икаться отрыжкой еще много лет.
malanoff 19 января 2018 | 20:05
arye_11: Силы Сибири уж как то сильно звучит , не ко времени. Может поскромнее придумать название типа "силёнки сибири"
sborisych 19 января 2018 | 20:05
arye_11:
А то, что этот газопровод- деньги в трубу- и так кажется, всем яснее ясного.. Ну кроме быдла- то ли из 86, то ли 146 про'центов..
prutkov100 19 января 2018 | 20:05
Первый обоз с самоварами не дошел до Тулы ))))
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:51
haldey: на ьтлету переобуваешься и врешь, голубчик.
Новость тоже не точная.
Газ Ямал-СПГ продал малайцам. Доставили его в Лондон, чтобы перегрузить, но тут его французская фирма перекупила. В США из-за непогоды кратковременно возникла нехватка газа нав восточном побережье и скакнули цены. Французы решили нажиться и пролетели. В США все быстро наладились, цены упали и газ совсем не нужен. И танкер с середины Атлантики повернул назад. Свозили газ на 4 тысячи км впустую.
Испанцы ничего не переплачивают, они покупают по европейской спотовой цене.
Вспоминаю истеричную радость портянок 3 дня назад и думаю., что вы идиоты.
Ведь только идиоты могут отрицать очевидное. А сланцевые нефть и газ это очевидное.
sisyanfashist 19 января 2018 | 19:58
mr_vaxo_: arye_11: Хохол и жидяра опять о Российском газе переживают ! Ну хохол то понятно по просраным деньгам плачет ,а жидяра по газовым камерам что ли соскучился?)))
metalag 19 января 2018 | 20:05
sisyanfashist: Хохма в том, что пролетели с этим газом перекупщики газа....:))))
Ну а "хохол с жирядой" просто присосались к теме.
jetsam 19 января 2018 | 20:02
mr_vaxo_: никто никогда не возит газ\нефть танкером без контракта. потому как его никто не примет :). на базаре газ не продают.
так что "цены скаканули и мы решили на мэнхэтен танкер газа замутить" - чушь. это не 90 годы и не малиновые пиджаки и не россия.
metalag 19 января 2018 | 20:03
mr_vaxo_:А ты - молодец! Умно написал.
Вот только следи за своей лексикой....
А я слежу за тобой.
metalag 19 января 2018 | 20:03
mr_vaxo_:А ты - молодец! Умно написал.
Вот только следи за своей лексикой....
А я слежу за тобой.
ded64 19 января 2018 | 19:39
Никак и мы на них санкции наложили.... Не дадим наш газ... Только денег за проезд угрохали наверняка немалые....
abuvgrobu 19 января 2018 | 19:40
Просто лопнул сланцевый фейк....
mordvinyka_zabiyka 19 января 2018 | 19:56
abuvgrobu: просто забыли заправить вот и повернул))
ha12raz 19 января 2018 | 19:41
Повезли в Тулу самовар
tremens_delirium 19 января 2018 | 19:42
Если танкер перевести на этот самый газ, то можно плавать с удовольствием долгие годы, пополняя лишь в портах запасы продовольствия и воды.
schveinschturmer 19 января 2018 | 19:48
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Терзаюсь муками....
Терзался муками сердечными delirium_tremens...
Недолго, правда-от ХУЦПЫ пришёл ему ПИЗДЕЦ!
Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
Хуцпа.
...Изучил повадки, определил главного подозреваемого, придумал...
Белогорячечный ДЕБИЛ, "наёмник" Вашингтонского ГОСДЕПА
Остался с носом, гол, как БЛЯДЬ из низкопрбного ВЕРТЕПА!
====
Умишка НЕ хватило "программисту"...
А ведь ХУЦПА к тебе так близко... ;-)
Хуцпа.
....Интересно, кто из них станет следующим грицем?....
В этом нет вариантов - следующим "Грицем" будет Стасик Белковский!!!
И -вот почему именно ОН:
1.У него до сих пор ещё НЕ было БАБ (женщин) несмотря на его предпенсионный возраст.
2.На баб смотрит с ВОЖДЕЛЕНИЕМ масляными глазками и гутарит в их присутствии С ПРИДЫХОМ!
3.Хорошо знает кулуары "Еха", значит,"шпора" от ФСБ не нужна!
4.Психически НЕУРАВНОВЕШЕН, морально НЕУСТОЙЧИВ!
5.Злоупотребляет ШМУРДЯКОМ и, возможно, ШИРЯЕТСЯ ЛСД!.
Ну и т.д. и т.п...
Хуцпа.
====
norma_term:... Вы - программист, tremens_delirium?....
ДЕРЬМО он ВОНЮЧЕЕ, но НЕ "программист"...
Он как МАВРОДИ хочет сорвать с вас БАБЛА за свою ФЕЙКОВУЮ "программу".
НЕ ВЕРЬТЕ этому ДЕБИЛУ, он вас всех НАЕ...ЁТ!
Не попадайтесь на бабло.
====
Хуцпа.
Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
tvitov66 19 января 2018 | 19:51
tremens_delirium: я вы думаете он на дровах ходит или угле?
metalag 19 января 2018 | 20:08
delirium: tremens_ Для этого надо поменять двигатель у танкера....
askol2016 19 января 2018 | 19:43
Разворот в Атлантике в стиле Примакова.
nikolashin2017 19 января 2018 | 19:46
подадут ,как вставание с колен...
vtodorol 19 января 2018 | 19:49
Вова решил Каталонию к "русскому миру " присоединить.Как раз к "выборам"...
anton5 19 января 2018 | 19:52
Ну все крах экономики США. Экономика встанет, начнутся голодные бунты, свергнут президента и обратятся к России установить в Америке путинский порядок.
vlad_thinker 19 января 2018 | 19:52
Упс...
maxyanya 19 января 2018 | 19:52
Всё. Теперь США конец.
zagoskinmn 19 января 2018 | 19:53
путин умело рушит российскую экономику, молодец, агент "вальдемар";)
mladek 19 января 2018 | 19:53
Зачем возить газ в США, у них своего сланцевого пруд пруди.
jetsam 19 января 2018 | 20:08
mladek: пример
у вас газ по 10рублей. я привез свой из россии и продаю вам за 5руб.
стоил он 50руб в россии, но для налогоплатильщика, а для мея он - бесплатный.
итого - у меня на счету в банке ЧИСТЫЕ 5руб. и мне не надо объяснять, что они заработаны горбом и законно. :) это называется - легализация доходов. в ссср так покупали лотерейные билеты (на машину) - в 2-3 раза переплата ради "все чисто".
sborisych 19 января 2018 | 19:58
Примаков, ну чистА Примаков...
zolingen 19 января 2018 | 20:05
Американцы охренели и на пальцах обьяснили, что у них своего газа, хоть залейся.
grossalex012018 19 января 2018 | 20:07
Ну положим возросли цена на газ на восточном побережье, так тот же объем легко везется с Запада по железке. Ясен пень русаки тупой и тупым погоняет, они таким макаром картофель из Израиля во Владик возят, но получается что и французы не пормезан ;))
vasilevs 19 января 2018 | 20:07
Пиндосы пусть сидят на газе от Абамы. Клинтон хорошо газует, да и Трамп много газа выделяет!