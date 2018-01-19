Первый танкер с российским сжиженным газом для США развернулся посреди Атлантики и направился в сторону Испании

Как сообщает Блумберг, танкер французской компании «Энжи» шел в порт Бостона. Поставки осуществлялись в рамках проекта «Ямал СПГ» компании «Новатек». О причинах изменения курса не сообщается.

Танкер находился в пути три недели. Источники РБК связывают смену курса с санкционной политикой США.