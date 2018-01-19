Системы противоракетной обороны С-400 «Триумф» будут поставлены в Китай в установленные контрактом сроки

Об этом «Интерфакс» заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, поставки будут реализованы до 20-го года.

Ранее сообщалось, что часть оборудования для С-400, предназначенных для Китая, могла быть повреждена во время транспортировки по морю. Судно с военным грузом попало в шторм в районе пролива Ла-Манш. Для оценки ущерба корабль вернулся в порт Усть-Луга.