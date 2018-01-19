Системы противоракетной обороны С-400 «Триумф» будут поставлены в Китай в установленные контрактом сроки
Об этом «Интерфакс» заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, поставки будут реализованы до 20-го года.
Ранее сообщалось, что часть оборудования для С-400, предназначенных для Китая, могла быть повреждена во время транспортировки по морю. Судно с военным грузом попало в шторм в районе пролива Ла-Манш. Для оценки ущерба корабль вернулся в порт Усть-Луга.
Комментарии13
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olezha 19 января 2018 | 19:37
У кураторов нашей 5-й колонны нет таких систем.
tvitov66 19 января 2018 | 19:44
olezha: нафига кому нужны системы, которым мешает кривизна Земли?
А китайцы эти комплексы разберут, размножат и соберут куда больше чем купили - так уже с С-300 было
igorkot__1 19 января 2018 | 20:00
olezha: Конечно нет такого старья. У них лучше есть, посмотрим как они китайцам сдадут этот с-400 без новой ракеты.))))))
peresvet73 19 января 2018 | 19:41
Китайцам всего одну надо, для образца.
tvitov66 19 января 2018 | 19:54
peresvet73: два - один образец работы, второй образец ливера
anemon 19 января 2018 | 19:41
В недалеком времени эти системы будут направлены в сторону России. А, может, и не будут. Потому, что по факту - Россия уже продана Китаю. Своё они и будут защищать. Нашим оружием.
iwanow62 19 января 2018 | 19:45
anemon: Вашим либеральным оружием,Вы даже Борьку с проституткой защитить не смогли.
anemon 19 января 2018 | 19:49
iwanow62: Нашим (вашим) оружием. Вам же все равно, чем защищают отвоеванные (не войной!) наши территории.
abuvgrobu 19 января 2018 | 19:44
Ну да, конечно - сухопутной-то границы с Китаем нет, дорог нет, надо только морем...
tvitov66 19 января 2018 | 20:01
abuvgrobu: по нашим дорогам все растресётся и развалится - вы ещё Почтой России отправьте:)
oktai 19 января 2018 | 19:50
И откуда КНДР только берёт идеи для прорыва в ракетостроении?
lifft 19 января 2018 | 20:05
А зачем по морю ? Де факто за Уралом уже Китай. )))))))
ostapbey 19 января 2018 | 20:07
контракт небось то не хуже чем с "силой сибири"??
Уж лучше чтоб хуже. Потерь меньше..
Даже..