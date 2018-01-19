Четырех секунд не хватило лидеру сборной РФ Шипулину для того, чтобы во второй раз в сезоне подняться на пьедестал

Всего четырех секунд не хватило лидеру сборной России Антону Шипулину для того, чтобы во второй раз в сезоне подняться на пьедестал.

Российские биатлонисты по обыкновению выступают в Антерсельве, где проходит предолимпийский этап Кубка Мира, особенно удачно. Не стал исключением и этот год, но разумеется на фоне предыдущих провалов. Антон Шипулин уже на стартовом отрезке показал, что сегодня готов побороться за медали. После первой безошибочной стрельбы, Шипулин даже лидировал, но норвежец Йоханнес Бё был настолько быстрее всех, что конкурировать с ним можно было только если бы он несколько раз промахнулся, но Йоханнес шансов никому не оставил. Шипулин мог бы побороться и с сами Фуркадом, но на стойке допустил досадный промах, который и лишил его медали. Фуркад финишировал со вторым временем. Бронза должна была достаться либо Шипулину, либо Арнду Пайферу, который не допустил ни одного промаха. На заключительном отрезке Штипулин начал сокращать отставание от Пайфера и в какой то момент был даже быстрее его, но тут как некстати, подвернулся Фуркад, который ушел на дистанцию позже немца, но догнал его. Пайфер воспользовался французом как паровозом, использовал его импульс и выиграл у Шипулина 4 секунды. Тем не менее, эта гонка позволяет смотреть на олимпиаду с куда большим оптимизмом.

Завтра в Антерсельве в рамках этапа Кубка Мира пройдут мужская и женская гонки преследования, в которых спортсмены будут стартовать с учетом времени, показанного в спринте.