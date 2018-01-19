Россия и Китай подрывают международный порядок
Об этом говорится в опубликованной сегодня новой стратегии национальной обороны США. Как говорится в документе, эти страны стремятся продвигать в мире свои авторитарные модели. В частности, Россия подрывает демократически процессы и расширяет свой ядерный потенциал. Долгосрочное стратегическое соперничество с Россией и Китаем является приоритетом США и требует увеличения инвестиций, — говорится в новой стратегии.
Комментарии29
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sveklotron_7 19 января 2018 | 19:05
Власть мирового главпахана США, под угрозой
evgolius7 19 января 2018 | 19:11
Если бы Путин был китайским шпионом и ему бы поставили задачи:
- развалить российскую экономику
- развалить российский спорт
- сделать врагами всех, кроме Китая
- уничтожить демократию
- оставить Россию без интеллектуальной элиты
...Скажем честно, он не мог бы справиться лучше.
sisyanfashist 19 января 2018 | 19:14
evgolius7: Это твои проблемы маскаль!)
pepetz 19 января 2018 | 19:35
sisyanfashist:
"Это твои проблемы маскаль!) "
Дурачок, это твои проблемы.
sveklotron_7 19 января 2018 | 19:21
evgolius7: Чем больше китайский шпион Путин "подрывает" Россию, тем большую угрозу Россия представляет для мирового главпахана)). Пущай и дальше подрывает.
kruzalova 19 января 2018 | 19:26
evgolius7: а он в любом случае вне конкуренции! ..вот рожать истинных патриотов пока нет, хотя намёк на особые гены.... кто его знает..
metalag 19 января 2018 | 19:15
sveklotron_7: В переводе на нормальный язык это означает:
- США не нравится, что они больше не являются единственной Свехдержавой.
И надобно истребить геополитических конкурентов...но сил уже нет....
Остается только ругаться.:)))
Собака лает - ветер носит.
vitek61 19 января 2018 | 19:18
metalag: Зачем ругаться? Вам же ясно сказали: "требует увеличения инвестиций"...
idruker 19 января 2018 | 19:28
metalag: Сверхдержава по прежену только одна. Просто теперь появилась сверхшпана, вообразившая из себя невесть что, потому что в свое время ее ногтем не раздавили, когда она была еще шпаной мелкой и пузатой.
metalag 19 января 2018 | 19:32
idruker: Вы в Канаде можете иметь собственное мнение...ежели Ваше мнение не противоречит мнению США....:)))
idruker 19 января 2018 | 19:58
metalag: Ты можешь так считать, если тебе сие угодно, но я не увидел собственно возражения
y_y_y 19 января 2018 | 19:48
idruker:
//теперь появилась сверхшпана//
Ну как бы российское государство гораздо старше американского, в свое время, например, Россия поддерживала борьбу за независимость США против Англии. О возрасте Китая, вообще, лучше помолчать.
Так что по сути США сейчас разбазаривают влияние нахаляву полученное в мировых войнах 20 века. А другие просто восстанавливаются после трудных времен, кстати, не раз бывших в истории.
idruker 19 января 2018 | 19:54
y_y_y: Не совсем понимаю к чему этот экскурс в историю, как будто он что то меняет в текущем положении дел
y_y_y 19 января 2018 | 19:58
idruker:
//как будто он что то меняет//
Ну как же, экстраполяция - основа прогнозирования в данном случае. Истории свойственно повторяться. ;)
idruker 19 января 2018 | 20:06
y_y_y: Если ты не заметил, твоя экстраполяция попала в молоко точно мимо яблочка. Думай глыбже, когда приводишь исторические примеры
andreyoo 19 января 2018 | 19:14
Надо разобраться с термином "международный порядок".
metalag 19 января 2018 | 19:20
andreyoo: А разве Вы этого не поняли до сих пор:
- "международный порядок" - это когда США управляют всем Земным шариком ...и никто не вмешивается!:)))))
Поскольку ВСЕ являются сателлитами США...
Но Россия и Китай - отказались!
И ЧТО теперича делать США?:))))
compare 19 января 2018 | 19:40
andreyoo: вы уж,будьте добры,"разберитесь",а то в США,весь политический истеблишмент ждет от вас этого "главного" усилия для вашего мозга...)))))))))))))))
cukker 19 января 2018 | 19:15
больные , опасные люди, остров прокаженных, надо всех на Марс переселить
iwanow62 19 января 2018 | 19:19
Страна жирдяев от макдака и доллара обречена на вымирание.Зато как сильно воняют.
aau777 19 января 2018 | 19:37
iwanow62: то то туда вся путинская элита бежит
sg67g 19 января 2018 | 19:20
Значит будет новый порядок.. Янкели сдохнут, гомячки переобуются..
master_analitik 19 января 2018 | 19:21
Россия и Китай подрывают международный порядок
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И правильно делают! Миром должны руководить Россия, Китай и Индия. Причем в сферу интересов России должны войти все страны Европы, и даже Израиль. Но евреи должны признать, что именно русские - богоизбранная нация.
alexander25101977 19 января 2018 | 20:12
master_analitik: Богоизбранный, покопайся в своём генеалогическом, точнее, гинекологическом древе. Возможно, ты там найдёшь своего весьма подходящего для твоего уровня предка - макаку самодранского.
abuvgrobu 19 января 2018 | 19:23
Если бы США честно выполняло свою роль мирового регулятора - к ним бы не было вопросов,но к сожалению янки стали похоже на нарколыгу, который всё уже заложил в своём доме, включая последние трусы и начал грабить своих соседей.
Если у США нету ни моральных, ни материальных, ни военных ресурсов что-либо контролировать и чем-либо управлять, то они могут уступить своё место другим..
metalag 19 января 2018 | 19:35
abuvgrobu: А ежели еще вспомнить астрономический внешний долг США...:))))))
То США деваться некуда: либо воевать со всем миром...либо признавать собственное Государство банкротом.
gonduras_on_kolima 19 января 2018 | 19:54
metalag: Клоун, ты меня уже достал своими слабоумными пуками в лужу.
Загугли внешний долг США - просветлеешь.
Впрочем, скорей так и останешься, тёмным как духовка.
Кстати, путриот, если Штаты почти распались, почему вы, портянки, храните под матрацами баксы, а не фубли?
А кремляди воруют тоже в баксах и недвижимость скупают не под Новосибирском.
В общем, учи матчасть, подросток умственный!
captainobvious 19 января 2018 | 19:29
требует увеличения инвестиций
это всё, что вам надо знать об американской доктрине национальной безопасности ))
gosan 19 января 2018 | 19:47
Деньги,деньги давай-кричит Пентагон...