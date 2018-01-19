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19:03, 19 января 2018

Россия и Китай подрывают международный порядок

Об этом говорится в опубликованной сегодня новой стратегии национальной обороны США. Как говорится в документе, эти страны стремятся продвигать в мире свои авторитарные модели. В частности, Россия подрывает демократически процессы и расширяет свой ядерный потенциал. Долгосрочное стратегическое соперничество с Россией и Китаем является приоритетом США и требует увеличения инвестиций, — говорится в новой стратегии.

Комментарии

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sveklotron_7 19 января 2018 | 19:05

Власть мирового главпахана США, под угрозой

evgolius7 19 января 2018 | 19:11

Если бы Путин был китайским шпионом и ему бы поставили задачи:
- развалить российскую экономику
- развалить российский спорт
- сделать врагами всех, кроме Китая
- уничтожить демократию
- оставить Россию без интеллектуальной элиты
...Скажем честно, он не мог бы справиться лучше.

sisyanfashist 19 января 2018 | 19:14

evgolius7: Это твои проблемы маскаль!)

pepetz 19 января 2018 | 19:35

sisyanfashist:
"Это твои проблемы маскаль!) "

Дурачок, это твои проблемы.

sveklotron_7 19 января 2018 | 19:21

evgolius7: Чем больше китайский шпион Путин "подрывает" Россию, тем большую угрозу Россия представляет для мирового главпахана)). Пущай и дальше подрывает.

kruzalova 19 января 2018 | 19:26

evgolius7: а он в любом случае вне конкуренции! ..вот рожать истинных патриотов пока нет, хотя намёк на особые гены.... кто его знает..

metalag 19 января 2018 | 19:15

sveklotron_7: В переводе на нормальный язык это означает:
- США не нравится, что они больше не являются единственной Свехдержавой.
И надобно истребить геополитических конкурентов...но сил уже нет....
Остается только ругаться.:)))
Собака лает - ветер носит.

vitek61 19 января 2018 | 19:18

metalag: Зачем ругаться? Вам же ясно сказали: "требует увеличения инвестиций"...

idruker 19 января 2018 | 19:28

metalag: Сверхдержава по прежену только одна. Просто теперь появилась сверхшпана, вообразившая из себя невесть что, потому что в свое время ее ногтем не раздавили, когда она была еще шпаной мелкой и пузатой.

metalag 19 января 2018 | 19:32

idruker: Вы в Канаде можете иметь собственное мнение...ежели Ваше мнение не противоречит мнению США....:)))

idruker 19 января 2018 | 19:58

metalag: Ты можешь так считать, если тебе сие угодно, но я не увидел собственно возражения

y_y_y 19 января 2018 | 19:48

idruker:
//теперь появилась сверхшпана//
Ну как бы российское государство гораздо старше американского, в свое время, например, Россия поддерживала борьбу за независимость США против Англии. О возрасте Китая, вообще, лучше помолчать.

Так что по сути США сейчас разбазаривают влияние нахаляву полученное в мировых войнах 20 века. А другие просто восстанавливаются после трудных времен, кстати, не раз бывших в истории.

idruker 19 января 2018 | 19:54

y_y_y: Не совсем понимаю к чему этот экскурс в историю, как будто он что то меняет в текущем положении дел

y_y_y 19 января 2018 | 19:58

idruker:
//как будто он что то меняет//
Ну как же, экстраполяция - основа прогнозирования в данном случае. Истории свойственно повторяться. ;)

idruker 19 января 2018 | 20:06

y_y_y: Если ты не заметил, твоя экстраполяция попала в молоко точно мимо яблочка. Думай глыбже, когда приводишь исторические примеры

andreyoo 19 января 2018 | 19:14

Надо разобраться с термином "международный порядок".

metalag 19 января 2018 | 19:20

andreyoo: А разве Вы этого не поняли до сих пор:
- "международный порядок" - это когда США управляют всем Земным шариком ...и никто не вмешивается!:)))))
Поскольку ВСЕ являются сателлитами США...
Но Россия и Китай - отказались!
И ЧТО теперича делать США?:))))

compare 19 января 2018 | 19:40

andreyoo: вы уж,будьте добры,"разберитесь",а то в США,весь политический истеблишмент ждет от вас этого "главного" усилия для вашего мозга...)))))))))))))))

cukker 19 января 2018 | 19:15

больные , опасные люди, остров прокаженных, надо всех на Марс переселить

iwanow62 19 января 2018 | 19:19

Страна жирдяев от макдака и доллара обречена на вымирание.Зато как сильно воняют.

aau777 19 января 2018 | 19:37

iwanow62: то то туда вся путинская элита бежит

sg67g 19 января 2018 | 19:20

Значит будет новый порядок.. Янкели сдохнут, гомячки переобуются..

master_analitik 19 января 2018 | 19:21

Россия и Китай подрывают международный порядок
================
И правильно делают! Миром должны руководить Россия, Китай и Индия. Причем в сферу интересов России должны войти все страны Европы, и даже Израиль. Но евреи должны признать, что именно русские - богоизбранная нация.

alexander25101977 19 января 2018 | 20:12

master_analitik: Богоизбранный, покопайся в своём генеалогическом, точнее, гинекологическом древе. Возможно, ты там найдёшь своего весьма подходящего для твоего уровня предка - макаку самодранского.

abuvgrobu 19 января 2018 | 19:23

Если бы США честно выполняло свою роль мирового регулятора - к ним бы не было вопросов,но к сожалению янки стали похоже на нарколыгу, который всё уже заложил в своём доме, включая последние трусы и начал грабить своих соседей.
Если у США нету ни моральных, ни материальных, ни военных ресурсов что-либо контролировать и чем-либо управлять, то они могут уступить своё место другим..

metalag 19 января 2018 | 19:35

abuvgrobu: А ежели еще вспомнить астрономический внешний долг США...:))))))
То США деваться некуда: либо воевать со всем миром...либо признавать собственное Государство банкротом.

gonduras_on_kolima 19 января 2018 | 19:54

metalag: Клоун, ты меня уже достал своими слабоумными пуками в лужу.
Загугли внешний долг США - просветлеешь.
Впрочем, скорей так и останешься, тёмным как духовка.
Кстати, путриот, если Штаты почти распались, почему вы, портянки, храните под матрацами баксы, а не фубли?
А кремляди воруют тоже в баксах и недвижимость скупают не под Новосибирском.
В общем, учи матчасть, подросток умственный!

captainobvious 19 января 2018 | 19:29

требует увеличения инвестиций

это всё, что вам надо знать об американской доктрине национальной безопасности ))

gosan 19 января 2018 | 19:47

Деньги,деньги давай-кричит Пентагон...

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