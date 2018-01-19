Россия и Китай подрывают международный порядок

Об этом говорится в опубликованной сегодня новой стратегии национальной обороны США. Как говорится в документе, эти страны стремятся продвигать в мире свои авторитарные модели. В частности, Россия подрывает демократически процессы и расширяет свой ядерный потенциал. Долгосрочное стратегическое соперничество с Россией и Китаем является приоритетом США и требует увеличения инвестиций, — говорится в новой стратегии.