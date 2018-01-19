Мэрия Москвы отклонила заявку на проведения акции на проспекте Сахарова 28 января
Это решение стало большой неожиданностью для заявителей, — сказал «Эху» глава муниципального округа Красносельский, где было запланировано мероприятие, Илья Яшин.
Илья Яшин связан отказ с желанием мэрии Москвы выслужиться перед Кремлем, чтобы не было никакой критики президента Путина на улицах города вплоть до выборов.
Комментарии19
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al101_2 19 января 2018 | 19:09
Догадливый!
"Всегда был смышлен..."©
metalag 19 января 2018 | 19:23
al101_2: А КАКОЙ смысл был в этом мероприятии?:)))))
Неужели организаторы этого действия сомневаются в честности и прозрачности выборов?
liberal_vulgaris 19 января 2018 | 19:25
metalag: После того, как наш илюха слил свой т.н. праздник выборов, ему кровь из носу надо показать, что он не чушок, шестерящий на навального, а самостоятельная фигура в оппозиции.
metalag 19 января 2018 | 19:59
liberal_vulgaris: А ЭТО надо кому-нибудь, кроме самого "илюхи"?:)))))
anemon 19 января 2018 | 19:27
metalag: Для лахтинских-савушкинских, конечно, смысла нет. Не знаю, как организаторы, а я, например, сомневаюсь, потому и выйду.
metalag 19 января 2018 | 19:55
anemon: Я буду Вам признателен, ежели Вы мне расскажете про "лахтинских-савушкинских"!
А я ведь совсем темный - ничего про них не знаю...:)))))
shplint_03 19 января 2018 | 19:23
Надо ещё и заявителей посадить. И Яшина к ним для комплекта.
anemon 19 января 2018 | 19:29
shplint_03: А я бы тебя, например, посадила, как незаконно получающего зарплату из бюджета РФ.
liquidsky__ 19 января 2018 | 19:14
Яшин всегда может попросить Венедиктова.
liberal_vulgaris 19 января 2018 | 19:14
Этот марш некрофилов логичней было бы проводить вокруг кладбища на котором похоронен немцов
iwanow62 19 января 2018 | 19:21
Одни "акционеры"-один акции устраивает,а другой свои яйки прибивает и всё поджигает....Больные люди.
captain_ 19 января 2018 | 19:23
Песков: Путин больше всего не любит ложь и некомпетентность.
Путин, который врёт на пресс-конференциях и создал систему тотального вранья в СМИ,не любит ложь. Чётаржу!
Путин,который за 18 лет не смог сделать из богатой всеми ресурсами страны, хоть что-то толковое,не любит некомпетентность. Чётаржу!
trans 19 января 2018 | 19:24
А чему удивляться, у нас чинуши выше Конституции.
anemon 19 января 2018 | 19:25
А я привыкла - на Сахарова. В любом случае приеду (если не заболею), но хотела - на Сахарова!
abuvgrobu 19 января 2018 | 19:31
Завидует Яшин тому, как Навальный устроился: проводи время от времени шествия да митинги хоть и с сотней-другой поверивших да с тысячей приглашенных заранее журнализдов. покрикивая с суровым видом, дескать "Мы здесь власть, да мы за всё хорошее и против всего плохого", а затем стриги денежки с адептов "на борьбу", да живи себе припеваючи..
bbob 19 января 2018 | 19:57
abuvgrobu: Скажи, а каково это - понимать, что поддерживаешь озерно-кущевскую банду, ту самую, которая, в т.ч., сожгла в Кущевке живьем 9-месячную Амиру Аметову? Ты же сам знаешь, что ты гнида, как тебе с этим живется?
pepetz 19 января 2018 | 19:33
"Мэрия Москвы отклонила"
Вот такие дуболомные запреты, в стиле СССР, только раззадоривают.
Вам же хуже. На РФ уже и так смотрят как на продажную девку. "Я жду трамвая"
bbob 19 января 2018 | 19:52
#Путинссыт
lam62 19 января 2018 | 20:06
Составители новостного контента на сайте Эхе опять вышли на работу нетрезвыми.
На 28 января назначил свою акцию против лжевыборов Навальный, А Красносельский районный совет подавал заявку на Марш памяти Бориса Немцова на 25 февраля.