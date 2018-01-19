Мэрия Москвы отклонила заявку на проведения акции на проспекте Сахарова 28 января

Это решение стало большой неожиданностью для заявителей, — сказал «Эху» глава муниципального округа Красносельский, где было запланировано мероприятие, Илья Яшин.

Илья Яшин связан отказ с желанием мэрии Москвы выслужиться перед Кремлем, чтобы не было никакой критики президента Путина на улицах города вплоть до выборов.