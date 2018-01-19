В эти минуты в Москве начинается шествие памяти убитых 9 лет назад Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова
В эти минуты от Пушкинской площади должно стартовать традиционное шествие в память об убитых 9 лет назад Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Место сбора участников в Новопушкинском сквере
Шествие пройдет по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, где участники возложат цветы к месту убийства адвоката и журналистки.
Комментарии6
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captain_ 19 января 2018 | 19:11
Родителей и Родину не выбирают. Это естественно. Это промысел Божий. Такое впечатление, что самые страшные грешники из прошлой жизни рождаются в РФии, в которой не выбирают и руководителя страны...
ura_123 19 января 2018 | 19:31
captain_: Родителей,Родину и президента..
anemon 19 января 2018 | 19:23
Царствие небесное погибшим. Позор государству, деятельность которого способствовало осуществлению этого дикого преступления.
ura_123 19 января 2018 | 19:28
anemon: Убийцы вроде как на суде утверждали что контактировали с АП ?
jetsam 19 января 2018 | 19:25
памяти убитых 9 лет назад Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова
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пусть им будет память. солидарен.
abborigen 19 января 2018 | 19:30
Да упокоятся с миром. Настоящие герои.