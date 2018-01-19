В эти минуты в Москве начинается шествие памяти убитых 9 лет назад Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова

В эти минуты от Пушкинской площади должно стартовать традиционное шествие в память об убитых 9 лет назад Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Место сбора участников в Новопушкинском сквере

Шествие пройдет по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до Пречистенки, где участники возложат цветы к месту убийства адвоката и журналистки.