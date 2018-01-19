Республиканская партия США пытается затормозить расследование о возможном финансировании со стороны РФ выборов США
Влиятельные члены Республиканской партии США пытаются затормозить расследование о возможном финансировании предвыборного штаба Дональда Трампа со стороны России. Об этом пишет газета The Washington Post.
Издание утверждает, что «Кроме президента США, почти никто не отрицает: Россия предприняла серьезные и слаженные усилия в целях манипуляции президентской кампанией». The Washington Post напоминает недавний скандал, когда в американской прессе появились данные о том, что российские агенты могли проводить деньги через Национальную стрелковую ассоциацию, чтобы помочь предвыборному штабу Дональда Трампа. Это, как еще тогда предполагали эксперты, сделало США уязвимыми перед иностранными манипуляциями.
Газета подчёркивает, что даже если и этот эпизод доказан не будет, история поможет хотя бы обратить внимание на потенциальную возможность зарубежного влияния. Дело в том, что в США имеется категория НКО, которая не обязана раскрывать имена своих спонсоров. И это прекрасный механизм для тех, кто хочет незаметно влиять на политику Америки. Но тем не менее, шансы на это у России были.
The Washington Post обращает внимание и на другие публикации — в одной из них рассказывалось о странной серии финансовых транзакций, в которой фигурируют российский посол, обналичивание шестизначных сумм, десятки сотрудников российского посольства, получавших чеки на общую сумму, которая измерялась сотнями тысяч долларов, а также миллионы долларов, выплаченные «подрядчику» за «строительство», которое очень похоже как раз на схему отмывания денег”.
То есть, налицо реальный фронт работ для расслеователей. Но, как не исключает газета, влиятельные республиканцы, скорее всего, будут всеми силами мешать работе экспертов, которые проводят проверку. Ведь, они не захотят потерять контроль над страной. Поэтому, возможно, что именно они и будут пытаться ослабить ФБР и обвинять эту службу в предвзятости. Как пишет автор The Washington Post, иногда даже звучат призывы к сворачиванию расследования. Этого допустить нельзя, говорится в публикации и, по мнению автора, разобраться в произошедшем удастся только после того, как демократы получат большинство в Конгрессе. Конец цитаты по сайту Inopressa.ru.
Комментарии12
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evgolius7 19 января 2018 | 18:49
Республиканская партия США пытается затормозить расследование о возможном финансировании со стороны РФ выборов США...
И сколько чемоданов денег им отправили кремлёвские?
iwanow62 19 января 2018 | 18:53
evgolius7: Капитан Трампов заказал китель майора.Обещал проставиться.)
metalag 19 января 2018 | 19:08
iwanow62: Обижаете! Трамп уже в Генеральском чине.....И Герой России!:)))))
shplint_03 19 января 2018 | 19:41
Мораль всей этой истории такая: американские либералы такое же говно, как и российские.
cobakin 19 января 2018 | 19:33
iwanow62: metalag:
Так вот для чего подполковник Захарченко прятал 1, 5 тонны баксов в банковской упаковке США ?
ostanovka 19 января 2018 | 18:56
Ну вот и считаем, доказано.
Не было бы причин стремиться избежать расследования, не тормозили бы. Наоборот, сказали бы, "а ищите. Что найдете все ваше" (с).
metalag 19 января 2018 | 19:04
ostanovka: Вы хоть сам понимаете, ЧТО Вы написали?:))))
Получается, что "мелкая региональная бензоколонка" управляет Сверхдержавой - США!
Большего оскорбления гражданам США Вы не могли нанести!:)))))
А также всем союзникам США....
Теперича Вам надо бояться мести за оскорбление.....
ara_1 19 января 2018 | 19:19
ostanovka:
Что доказано? То, что Клинтон заказала и оплатила, составленное с помощью Кремля, между прочим, "Досье"? То, что Обама использовал эту липу, чтобы шпионить за Трампом? Это- да, доказано.
ara_1 19 января 2018 | 19:05
Ну и дерьмо эта "новость": все- сплошные "слухи", "может быть", "не доказано". При этом в первой части УТВЕРЖДАЕТСЯ, что респы тормозят расследование, а далее, в подробной части новости, сказано, что "скорее всего, будут мешать"...
Это вот то, во что превратилась пресса в Штатах. Тошнотный позор. Пропаганда подстать российской.
metalag 19 января 2018 | 19:10
ara_1: А чего еще ожидать? Все доклады из США состоят из "может быть". и "скорее всего".......
Как, кстати, и доклады о применения допинга Российскими спортсменами.
cobakin 19 января 2018 | 19:30
Похоже весь Пенсионный Фонд Путин подарил Трампу ...
cukker 19 января 2018 | 19:35
пытаются затормозить, но боевые хохлы им этого не позволят