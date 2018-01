Республиканская партия США пытается затормозить расследование о возможном финансировании со стороны РФ выборов США...

Влиятельные члены Республиканской партии США пытаются затормозить расследование о возможном финансировании предвыборного штаба Дональда Трампа со стороны России. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание утверждает, что «Кроме президента США, почти никто не отрицает: Россия предприняла серьезные и слаженные усилия в целях манипуляции президентской кампанией». The Washington Post напоминает недавний скандал, когда в американской прессе появились данные о том, что российские агенты могли проводить деньги через Национальную стрелковую ассоциацию, чтобы помочь предвыборному штабу Дональда Трампа. Это, как еще тогда предполагали эксперты, сделало США уязвимыми перед иностранными манипуляциями.

Газета подчёркивает, что даже если и этот эпизод доказан не будет, история поможет хотя бы обратить внимание на потенциальную возможность зарубежного влияния. Дело в том, что в США имеется категория НКО, которая не обязана раскрывать имена своих спонсоров. И это прекрасный механизм для тех, кто хочет незаметно влиять на политику Америки. Но тем не менее, шансы на это у России были.

The Washington Post обращает внимание и на другие публикации — в одной из них рассказывалось о странной серии финансовых транзакций, в которой фигурируют российский посол, обналичивание шестизначных сумм, десятки сотрудников российского посольства, получавших чеки на общую сумму, которая измерялась сотнями тысяч долларов, а также миллионы долларов, выплаченные «подрядчику» за «строительство», которое очень похоже как раз на схему отмывания денег”.

То есть, налицо реальный фронт работ для расслеователей. Но, как не исключает газета, влиятельные республиканцы, скорее всего, будут всеми силами мешать работе экспертов, которые проводят проверку. Ведь, они не захотят потерять контроль над страной. Поэтому, возможно, что именно они и будут пытаться ослабить ФБР и обвинять эту службу в предвзятости. Как пишет автор The Washington Post, иногда даже звучат призывы к сворачиванию расследования. Этого допустить нельзя, говорится в публикации и, по мнению автора, разобраться в произошедшем удастся только после того, как демократы получат большинство в Конгрессе. Конец цитаты по сайту Inopressa.ru.