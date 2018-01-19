Российские военные покидают район на северо-западе Сирии, где турецкая армия планирует провести свою операцию

Как передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в городе Африне, российский контингент выводится небольшими группами. Накануне руководство турецкого генштаба провело переговоры в Москве. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы региональной повестки дня.

В Анкаре тем временем, говорят, что их военные фактически начали операцию против отрядов курдской самообороны на севере Сирии. Турецкие власти называют свои действия борьбой с террористами.