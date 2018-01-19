Российские военные покидают район на северо-западе Сирии, где турецкая армия планирует провести свою операцию
Как передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в городе Африне, российский контингент выводится небольшими группами. Накануне руководство турецкого генштаба провело переговоры в Москве. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы региональной повестки дня.
В Анкаре тем временем, говорят, что их военные фактически начали операцию против отрядов курдской самообороны на севере Сирии. Турецкие власти называют свои действия борьбой с террористами.
Комментарии21
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mr_vaxo_ 19 января 2018 | 18:47
Турки приказали и Россия выводит свои войска.
Которые давно уже вывела, судя по заявлениям Шойгу.
pukins_1 19 января 2018 | 18:51
mr_vaxo_: Ну, на всякий случай лучше унести ноги, а то ещё раз лепетать про "нож в спину" будет совсем неловко...
metalag 19 января 2018 | 18:57
mr_vaxo_: А я посоветовал тебе исчезнуть....
Ну почему ты не слушаешься старших?:)))))
mordvinyka_zabiyka 19 января 2018 | 19:21
metalag: не якай Я это головка от....я
metalag 19 января 2018 | 19:48
mordvinyka_zabiyka:Ну тыдыть ты - мыкай....:))
andreyoo 19 января 2018 | 19:01
mr_vaxo_: Ты ... слюни бы подобрал.
mordvinyka_zabiyka 19 января 2018 | 19:24
andreyoo: а не то ты в школу с топором побежишь??))
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:27
andreyoo: С твоего подбородка, да? Голубок это у тебя не слюни и даже не сопли.
metalag 19 января 2018 | 19:50
mr_vaxo_: Дружок!! Ты опять хамишь. Я же тебя предупреждал!
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:53
metalag: Голубок, я тебя баню, говорить будешь со своими коллегами.
Они так тебя любят. Регулярно.
metalag 19 января 2018 | 20:10
mr_vaxo_: Пока я тебя баню....
mechanicians 19 января 2018 | 19:11
mr_vaxo_: Войско в 170 человек отходит, чтобы посмотреть как турки пендосским выкормышам люлей навешают.
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:24
mechanicians: Деби, роднуля, куда они отходят им что они среди пендосских выкормышей делали?
деби, ты совсем трахнулась или тебя трахнули и ты обезумела.
metalag 19 января 2018 | 19:53
mr_vaxo_: И опять ты хамишь.
Ну сколько можно терпеть модераторам?
tag188 19 января 2018 | 19:30
mechanicians: как турки пендосским выкормышам люлей навешают.
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Американцы НИКОГДА не оказывали НИКАКОЙ поддержке курдским группировкам на северо-западе Сирии.
На северо-востоке -- да, там они создают из курдских отрядов хорошо обученное и вооруженное войско. И турки туда сунуться не смеют.
А Африн -- это там, где Россия "командует", эта провинция граничит с Идлибом и совсем недалеко от Тартуса с Латакией.
Ну Вы поняли, Россия (которая в Сирии по приглашению легитимного Асада и чего-то там публично гарантировавшая, вроде целостности Сирии, что-ли) посмотрит, как турки (без мандата Асада) будут хозяйничать в этом курдском анклаве. В том числе, в сирийском небе, надежно "закрытом С-300/400/500 и прочими панцирями.
Но соваться не будут, а то опять надо будет турецкие помидоры закупать и тракторами давить.
zztop1960 19 января 2018 | 19:04
Теперь Россия станет врагом для курдов , а ведь ещё недавно дружили.
mechanicians 19 января 2018 | 19:09
zztop1960: mr_vaxo_: zztop1960: Куда только пендосы смотрят.
andreyoo 19 января 2018 | 19:16
zztop1960: Теперь Россия станет врагом для курдов , ..
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Как? Россия просто отошла. Но она и не имеет с курдами никаких обязательств по защите. Может быть США имеют?
grossalex112017 19 января 2018 | 19:19
И правильно делают - турки же не будут разбираться кто есть хуйли. Им туркам все равно - что русак, что курд - а М-2 Браунингу тем более. Согласно протоколу трех мудрецов - Пукина, Эдоргана и Хуймейни - это зона турецкая ;))
kiever 19 января 2018 | 19:31
grossalex112017: и правда.. как тогда твой израильский премьер министр выклянчивал прощения у турецкого баши. когда еврейские вояки напали на мирный конвой под турецким флагом. в оккупированную израилем газу
orein51 19 января 2018 | 19:34
там же авиабаза.