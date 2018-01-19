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18:34, 19 января 2018

Сенатор Сулейман Керимова сегодня вернется в Россию

Сенатор Сулейман Керимова сегодня вернется в Россию. Во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, он должен вернуться до конца недели.
Миллиардер не мог покинуть департамент Приморские Альпы почти два месяца. После ареста его отпустили под залог в 5 миллионов евро. Позже залог увеличился до 40 миллионов, но Керимова все равно оставили на свободе, вопреки требованиям прокуратуры.

С ноября в поддержку сенатора успели выступить коллеги из Совета Федерации, МИД и кавалеры Ордена почетного легиона. Они написали письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Ведомство Юрия Чайки даже предложило французской стороне передать дело Керимова и самого фигуранта в Москву, где должно пройти расследование.

Власти к этим настойчивым требованиям не прислушались, но сенатора в итоге отпустили. Керимов отпросился на выходные к больному родственнику – брату или сводному брату. Об этом агентству France-Presse заявили в прокуратуре города Ницца.

По данным французского следствия, бизнесмен приобрел по заниженным ценам несколько вил на лазурном берегу на общую сумму более 400 миллионов евро. В результате казна недосчиталась около 10 миллионов евро. Деньги для сделки переправлялись, в том числе, наличными в чемоданах. Керимов себя виновным не считает.

Во Франции сенатору грозит до 10 лет лишения свободы. Прокурор Ниццы отпустил сенатора Сулеймана Керимова в Россию на несколько дней, несмотря на то, что российских чиновник находится под следствием. Скорее всего, суд на самом деле рассчитывает его на возвращение, — сказал в эфире «Эха» экономист и политик Дмитрий Некрасов. Дмитрий Некрасов подчеркнул, что только сам Сулейман Керимов может оценить стоит ли ему возвращаться во Францию или нет.

Комментарии

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semia 19 января 2018 | 18:37

с цветами встретят героя подписанты за его освобждение: сестра Прохорова и проч

zapadnay 19 января 2018 | 18:41

semia:
Родина встретить его крепкими обьятиями.

vasilevich58 19 января 2018 | 18:51

Откупился у неподкупных?

evgolius7 19 января 2018 | 19:09

А ведь он пошлёт и их и ему из бюджета компенсируют все потери....
Главной заслугой Путина за годы его правления является превращение неорганизованной преступности в организованную.

tvitov66 19 января 2018 | 19:32

evgolius7: Сулейман за очередной партией чемоданов возвращается? Тупые французы думают что наш сенатор им деньги контрабандой ввозит, что бы купить у них землю, а в реалии он чемоданами барыжит

iwanow62 19 января 2018 | 18:41

Сулейман Керимова-у ЭХО даже гастеров нормальных нет.

len56 19 января 2018 | 18:42

Особливо наш "левый революционер" максимка будет рад.
Такие нонче "революционеры" пошли-воюют за миллиардеров.."левый ты наш фронт"!

vladimir_zhopin 19 января 2018 | 18:43

Есть такое подозрение, что он внезапно скончается.

chapter_2 19 января 2018 | 18:46

Сенатор Сулейман Керимов - видный член ЕР и путинист до последнего доллара.

abuvgrobu 19 января 2018 | 18:48

Если в какой то стране арестовали бы американского сенатора, то эта страна изчезла бы с карты мира.Зачем нам такие сенаторы,которые только деньги гребут бессчётно,а толку,как от козлов молока.зачем России такие толпы бездельников и хапуг депутатов,сенаторов с их бесстыжими зарплатами,только ярмо на шее народа.

margosher 19 января 2018 | 18:52

Если не вернётся, виллы и счета будут арестованы, я думаю. Французы не такие дураки, чтобы отпустить под честное слово.

pukins_1 19 января 2018 | 18:57

margosher: Не стоит беспокоиться: и виллы, и счета, и 40 миллионов евро залога - всё будет незамедлительно компенсировано "пострадавшему" из российской казны. Наш девиз: "своих не бросаем!"

jetsam 19 января 2018 | 18:59

margosher: виллы и грабли записаны на левую ногу. счета на оффшорные виолончели и контрабасы.
французы не дураки - поняли, что взять с него только обо..ые подштанники пока можно.
поторговались, наверняка что-то взамен...

alexander25101977 19 января 2018 | 18:54

Страна тем временем встречает героя лилипутинской России, лауреата путинской премии С. Керимову. Так же в своё время советские граждане встречали из космоса героя Ю. Гагарина.

(комментарий скрыт)

dokolle 19 января 2018 | 19:06

Темницы рухнут и свободы... в лице Прохоровой с хлебом-солью, в котором будет спрятана пилка по металлу, и Виктор Ерофеев с романом "Петушки-2024" их примут радостно у входа.

svetla_ya 19 января 2018 | 19:23

dokolle: Вы Ерофеевых перепутали. Который с "Петушками" письмо не подписывал.

dokolle 19 января 2018 | 19:34

svetla_ya: Вы Ерофеевых перепутали...
========================
Мама родная, как я попал - вот же расплодились - живешь с идиотом и в вдруг в Петушках. А кругом одни Евтюшкины и все щипаются.
Ангелы напились "слезы комсомолки" и испортили торжественный прием посадента.

kriimsdyk 19 января 2018 | 19:11

Вот и посмотрим в воскресенье вечером, что дороже - Родина или миллионы евро)))

al101_2 19 января 2018 | 19:11

Сенатор Керимова?
Вот гады, уже продырявили сенатора!

a_111111 19 января 2018 | 19:13

Мне кажется он вернется!

(комментарий скрыт)

vserg 19 января 2018 | 19:26

"Он улетел - но обещал вернуться!" :)

woodpeker 19 января 2018 | 19:30

Грамотное решение французского прокурора. Его садить, возвращать залог, разбираться с оферами с деньгами. А так он не вернется, все конфискуют - все довольны.

dirizhabli 19 января 2018 | 19:30

Характерной чертой "настоящего патриота" является неуемное желание вернуться к истокам своего непомерного обогащения, чтобы под прикрытием мантии неприкосновенности продолжать творить свои грязные делишки.

yas 19 января 2018 | 19:33

У меня нет сомнения что он не вернется))

zalmanschneur 19 января 2018 | 19:36

yas: Блажен, кто верует...

samkos 19 января 2018 | 19:34

Вряд ли он вернётся назад, в когти безжалостного французского правосудия.

tanber 19 января 2018 | 19:50

Он не вернется. Можно даже делать ставки. Скупой платит дважды. Его доверенное лицо. на которого он все оформлял сядет лет на 10. все конфискуют да еще 40 мл не вернут. И будет Керимов гол как солок. А то что попался так бездарно так за это чайком напоят! И сказочке его конец. Ну не сразу конечно а через годик точно!

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