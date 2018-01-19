Сенатор Сулейман Керимова сегодня вернется в Россию. Во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, он должен вернуться до конца недели.

Миллиардер не мог покинуть департамент Приморские Альпы почти два месяца. После ареста его отпустили под залог в 5 миллионов евро. Позже залог увеличился до 40 миллионов, но Керимова все равно оставили на свободе, вопреки требованиям прокуратуры.

С ноября в поддержку сенатора успели выступить коллеги из Совета Федерации, МИД и кавалеры Ордена почетного легиона. Они написали письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Ведомство Юрия Чайки даже предложило французской стороне передать дело Керимова и самого фигуранта в Москву, где должно пройти расследование.

Власти к этим настойчивым требованиям не прислушались, но сенатора в итоге отпустили. Керимов отпросился на выходные к больному родственнику – брату или сводному брату. Об этом агентству France-Presse заявили в прокуратуре города Ницца.

По данным французского следствия, бизнесмен приобрел по заниженным ценам несколько вил на лазурном берегу на общую сумму более 400 миллионов евро. В результате казна недосчиталась около 10 миллионов евро. Деньги для сделки переправлялись, в том числе, наличными в чемоданах. Керимов себя виновным не считает.

Во Франции сенатору грозит до 10 лет лишения свободы. Прокурор Ниццы отпустил сенатора Сулеймана Керимова в Россию на несколько дней, несмотря на то, что российских чиновник находится под следствием. Скорее всего, суд на самом деле рассчитывает его на возвращение, — сказал в эфире «Эха» экономист и политик Дмитрий Некрасов. Дмитрий Некрасов подчеркнул, что только сам Сулейман Керимов может оценить стоит ли ему возвращаться во Францию или нет.