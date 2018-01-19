Сенатор Сулейман Керимова сегодня вернется в Россию
Сенатор Сулейман Керимова сегодня вернется в Россию. Во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, он должен вернуться до конца недели.
Миллиардер не мог покинуть департамент Приморские Альпы почти два месяца. После ареста его отпустили под залог в 5 миллионов евро. Позже залог увеличился до 40 миллионов, но Керимова все равно оставили на свободе, вопреки требованиям прокуратуры.
С ноября в поддержку сенатора успели выступить коллеги из Совета Федерации, МИД и кавалеры Ордена почетного легиона. Они написали письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Ведомство Юрия Чайки даже предложило французской стороне передать дело Керимова и самого фигуранта в Москву, где должно пройти расследование.
Власти к этим настойчивым требованиям не прислушались, но сенатора в итоге отпустили. Керимов отпросился на выходные к больному родственнику – брату или сводному брату. Об этом агентству France-Presse заявили в прокуратуре города Ницца.
По данным французского следствия, бизнесмен приобрел по заниженным ценам несколько вил на лазурном берегу на общую сумму более 400 миллионов евро. В результате казна недосчиталась около 10 миллионов евро. Деньги для сделки переправлялись, в том числе, наличными в чемоданах. Керимов себя виновным не считает.
Во Франции сенатору грозит до 10 лет лишения свободы. Прокурор Ниццы отпустил сенатора Сулеймана Керимова в Россию на несколько дней, несмотря на то, что российских чиновник находится под следствием. Скорее всего, суд на самом деле рассчитывает его на возвращение, — сказал в эфире «Эха» экономист и политик Дмитрий Некрасов. Дмитрий Некрасов подчеркнул, что только сам Сулейман Керимов может оценить стоит ли ему возвращаться во Францию или нет.
Комментарии27
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semia 19 января 2018 | 18:37
с цветами встретят героя подписанты за его освобждение: сестра Прохорова и проч
zapadnay 19 января 2018 | 18:41
semia:
Родина встретить его крепкими обьятиями.
vasilevich58 19 января 2018 | 18:51
Откупился у неподкупных?
evgolius7 19 января 2018 | 19:09
А ведь он пошлёт и их и ему из бюджета компенсируют все потери....
Главной заслугой Путина за годы его правления является превращение неорганизованной преступности в организованную.
tvitov66 19 января 2018 | 19:32
evgolius7: Сулейман за очередной партией чемоданов возвращается? Тупые французы думают что наш сенатор им деньги контрабандой ввозит, что бы купить у них землю, а в реалии он чемоданами барыжит
iwanow62 19 января 2018 | 18:41
Сулейман Керимова-у ЭХО даже гастеров нормальных нет.
len56 19 января 2018 | 18:42
Особливо наш "левый революционер" максимка будет рад.
Такие нонче "революционеры" пошли-воюют за миллиардеров.."левый ты наш фронт"!
vladimir_zhopin 19 января 2018 | 18:43
Есть такое подозрение, что он внезапно скончается.
chapter_2 19 января 2018 | 18:46
Сенатор Сулейман Керимов - видный член ЕР и путинист до последнего доллара.
abuvgrobu 19 января 2018 | 18:48
Если в какой то стране арестовали бы американского сенатора, то эта страна изчезла бы с карты мира.Зачем нам такие сенаторы,которые только деньги гребут бессчётно,а толку,как от козлов молока.зачем России такие толпы бездельников и хапуг депутатов,сенаторов с их бесстыжими зарплатами,только ярмо на шее народа.
margosher 19 января 2018 | 18:52
Если не вернётся, виллы и счета будут арестованы, я думаю. Французы не такие дураки, чтобы отпустить под честное слово.
pukins_1 19 января 2018 | 18:57
margosher: Не стоит беспокоиться: и виллы, и счета, и 40 миллионов евро залога - всё будет незамедлительно компенсировано "пострадавшему" из российской казны. Наш девиз: "своих не бросаем!"
jetsam 19 января 2018 | 18:59
margosher: виллы и грабли записаны на левую ногу. счета на оффшорные виолончели и контрабасы.
французы не дураки - поняли, что взять с него только обо..ые подштанники пока можно.
поторговались, наверняка что-то взамен...
alexander25101977 19 января 2018 | 18:54
Страна тем временем встречает героя лилипутинской России, лауреата путинской премии С. Керимову. Так же в своё время советские граждане встречали из космоса героя Ю. Гагарина.
dokolle 19 января 2018 | 19:06
Темницы рухнут и свободы... в лице Прохоровой с хлебом-солью, в котором будет спрятана пилка по металлу, и Виктор Ерофеев с романом "Петушки-2024" их примут радостно у входа.
svetla_ya 19 января 2018 | 19:23
dokolle: Вы Ерофеевых перепутали. Который с "Петушками" письмо не подписывал.
dokolle 19 января 2018 | 19:34
svetla_ya: Вы Ерофеевых перепутали...
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Мама родная, как я попал - вот же расплодились - живешь с идиотом и в вдруг в Петушках. А кругом одни Евтюшкины и все щипаются.
Ангелы напились "слезы комсомолки" и испортили торжественный прием посадента.
kriimsdyk 19 января 2018 | 19:11
Вот и посмотрим в воскресенье вечером, что дороже - Родина или миллионы евро)))
al101_2 19 января 2018 | 19:11
Сенатор Керимова?
Вот гады, уже продырявили сенатора!
a_111111 19 января 2018 | 19:13
Мне кажется он вернется!
vserg 19 января 2018 | 19:26
"Он улетел - но обещал вернуться!" :)
woodpeker 19 января 2018 | 19:30
Грамотное решение французского прокурора. Его садить, возвращать залог, разбираться с оферами с деньгами. А так он не вернется, все конфискуют - все довольны.
dirizhabli 19 января 2018 | 19:30
Характерной чертой "настоящего патриота" является неуемное желание вернуться к истокам своего непомерного обогащения, чтобы под прикрытием мантии неприкосновенности продолжать творить свои грязные делишки.
yas 19 января 2018 | 19:33
У меня нет сомнения что он не вернется))
zalmanschneur 19 января 2018 | 19:36
yas: Блажен, кто верует...
samkos 19 января 2018 | 19:34
Вряд ли он вернётся назад, в когти безжалостного французского правосудия.
tanber 19 января 2018 | 19:50
Он не вернется. Можно даже делать ставки. Скупой платит дважды. Его доверенное лицо. на которого он все оформлял сядет лет на 10. все конфискуют да еще 40 мл не вернут. И будет Керимов гол как солок. А то что попался так бездарно так за это чайком напоят! И сказочке его конец. Ну не сразу конечно а через годик точно!