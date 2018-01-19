Руководителю чеченского «Мемориала " Оюбу Титиеву провели психиатрическую Экспертизу
Руководителю чеченского «Мемориала " Оюбу Титиеву провели психиатрическую Экспертизу. Как заявил
«Интерфакс» адвокат Пётр Заикин, он не может разглашать ее результаты, но уверен, что его подзащитный полностью адекватен и вменяем. Титиев арестован по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Адвокат уточнил, что по делу назначены еще несколько экспертиз. По сведениям Заикина, Титиева сегодня должны перевести из ИВС в следственный изолятор. Дата рассмотрения апелляционной жалобы все еще не назначена.
Комментарии2
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nikitin43 19 января 2018 | 18:40
для сохранения своей власти вован нанял на службу негодяев уничтожающих народ.
abborigen 19 января 2018 | 19:28
Разве здравомыслящий стал бы защищать права там, где ими не пахнёт?