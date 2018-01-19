Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы, где пройдет акция в память о  Маркелове и Бабуровой

Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы, где пройдет акция в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Шествие начнется около 19:00 мск от Пушкинской площади по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенки — места, где девять лет назад были застрелены адвокат и журналистка.