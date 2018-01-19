Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы, где пройдет акция в память о Маркелове и Бабуровой
Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы, где пройдет акция в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Шествие начнется около 19:00 мск от Пушкинской площади по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенки — места, где девять лет назад были застрелены адвокат и журналистка.
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nikitin43 19 января 2018 | 18:42
опасно проводить антифашистский митинг в стране фашистской власти.
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 18:45
nikitin43: Подросток, напавший 19 января на школу № 5 в Улан-Удэ, за некоторое время до этого изменил свое имя в соцсетях.
Антон Б. поменял свой ник «ВКонтакте» на Никиту Федорова. Александр Р., который знал о планах Антона, изменил свое имя на Константина Родзаевского. Подлинность их аккаунтов «Медузе» подтвердила подруга Александра.
Константин Родзаевский считается одним из основоположников русского фашизма. В 1930-е и 1940-е годы он был лидером Всероссийской фашистской партии, созданной русскими эмигрантами в китайской Манчжурии.
Одноклассница Антона в интервью «Комсомольской правде» заявляла, что компания подростка была «склонна к нацизму». Другой ученик школы рассказал РБК, что Антон «вел разгульный образ жизни, ненавидел всех, и в подписках во „ВКонтакте“ у него была всякая нечисть про маньяков и нацистов».
Воспитывается поколение фашистов.