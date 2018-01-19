Мэр Махачкалы Муса Мусаев, в офисе которого сегодня проходили обыски, задержан

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Как сообщил Интерфаксу информированный источник, завтра ему будут предъявлены обвинения и решится вопрос с мерой пресечения. В отношении Мусаева возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. Собеседник агентства утверждает, что проверка администрации Махачкалы велась по инициативе нового главы республики Владимира Васильева.