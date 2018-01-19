Z Архив новостей новости
5 45 6 12702
18:31, 19 января 2018

Первый танкер с российским сжиженным газом для США развернулся посреди Атлантики и направился в сторону Испании

Как сообщает Блумберг, танкер французской компании «Энжи» шел в порт Бостона. Поставки осуществлялись в рамках проекта «Ямал СПГ» компании «Новатек». О причинах изменения курса не сообщается.

Комментарии

45

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

glotze7 19 января 2018 | 18:39

Ога! Разворот над Атлантикой! А так трубили во всех троллей...

evgolius7 19 января 2018 | 18:42

А цена газа растёт....

arye_11 19 января 2018 | 18:43

evgolius7:
Я в реале не понял - это, что, анекдот?
Америка гонит газовозы со своим СПГ в Европу, а Россия погнала свой СПГ в Америку.
На кой Америке нужен ямальский газ, если со своим не знают, что делать.
Напоминает "гробовых дел мастера Безенчука", который выгружал свои гробы в Москвею

metalag 19 января 2018 | 18:51

arye_11:Хохма в том, что везет газ Французский танкер, а газ уже юридически не является Российским...поскольку минимум дважды уже перекуплен посредниками...

shicotus_live 19 января 2018 | 18:58

metalag: Хохма в том. что это сообщает Блумберг))
Он уже назвездили с канибализацией суперджетов в Мексике.
теперь звездят дальше.
Фейк ньюс, а по русски звездоболы)))

lazarenko5 19 января 2018 | 19:05

shicotus_live: Зато ты дебил твердолобый всю жизнь поднимающийся с колен в ожидании счастливого будущего под блеяние кисель ТВ

yraman 19 января 2018 | 19:10

shicotus_live: Я писал о SSJ вчера - позавчера. Если не лень - ознакомься пожалуйста.

metalag 19 января 2018 | 19:39

shicotus_live: Вы полагаете, что это сообщение является "уткой"?

vla7815 19 января 2018 | 18:54

arye_11: //// Я в реале не понял - это, что, анекдот? ////

Не. Это клоуны решили Америке на дурака газ впарить. Но хрен там. Не прокатило.

erol 19 января 2018 | 19:06

arye_11: Танкер "Евгений Примаков " развернулся посреди Атлантики. ))

captainobvious 19 января 2018 | 19:33

arye_11: хохма в том, что в дни аномальных морозов на Восточном побережье США спотовые цены на газ на американском рынке рванули вверх, и Энжи решили по-быстрому "поднять бабла" на этом скачке... но морозы отступили, цены пошли вниз, и газ оказался никому не нужен.

metalag 19 января 2018 | 19:41

captainobvious: Ваша версия вполне логична.

shplint_03 19 января 2018 | 19:53

Помяните моё слово. "Ямал-СПГ" ещё не раз пиндосам вставит.

mr_vaxo_ 19 января 2018 | 18:43

glotze7: Мне жалко портянок. Как они тут бились в истерике с пеной на губах, изображая эту случайную разовую закупку великой победой.
И вот оказался этот газ ненужен в США.
Французская фирма , закупившая его для поставки в США пролетела.

metalag 19 января 2018 | 18:53

mr_vaxo_: Ты опять начал хамить! А ведь я тебя предупреждал....
Я слежу за тобой.

mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:39

metalag: Дружок, ты будешь с другими разговаривать, со своими коллегами. Они так тебя любят, так любят.

metalag 19 января 2018 | 20:12

mr_vaxo_:Продолжай дальше. А я буду тебя банить.

jetsam 19 января 2018 | 18:55

mr_vaxo_: ой ли? а не керимов, случаем, ей отступных дал, за билет на выходные в россию :)

andreyoo 19 января 2018 | 19:05

mr_vaxo_: И вот оказался этот газ ненужен в США.
Французская фирма , закупившая его для поставки в США пролетела.
---
Спокойно. Газ, в конце-концов, выгрузят в польском Свиноустье и потом еще раз перепродадут. На этот раз Украине, как демократический американский.

andreyoo 19 января 2018 | 19:08

andreyoo: Это есть ритуал демократического освящения тоталитарного газа.

mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:36

andreyoo: уссышься с тебя, дурака беспомощного.

litovec55 19 января 2018 | 19:23

mr_vaxo_: Французская фирма , закупившая его для поставки в США пролетела.
Хомячок, чего радуешься?? Сейчас разгрузят в Испании и получится еще выгодней, доставка дешевле!

mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:35

litovec55: Деби, роднуля, я не радуюсь, я констатирую, что выв обделались жидко.
А французская фирма пролетела.
Рассчитывала получить прибыль, а получила убытки.
Цены в США резко упали, т.к. они быстро наладили свои поставки, и вообще им этот газ не нужен, а танкер уже в Середине Атлантики был. теперь назад плывет. Так что доставка дешевле не получитсЯ, очень крюк большой.
А цены на газ в Испании много ниже тех на которые они рассчитывали в США.
Думаю даже деби должен понять, что французы пролетели.

metalag 19 января 2018 | 19:44

mr_vaxo_: Ты не слушаешься меня!
А я слежу за тобой....:)))
Ну пора тебе менять ник!:)))))

lion64___3 19 января 2018 | 18:40

"...
Он шёл на Одессу,
А вышел к Херсону .."

vezdehod 19 января 2018 | 18:46

После купания Путина в освящённой купели. на него снизошло "озарение" и была дана команда "Отрубить" США газ.

davi__koloradov 19 января 2018 | 18:47

Не приняла земля Американская жижи мордорской.

(комментарий скрыт)

oktai 19 января 2018 | 18:49

Что ёрничать, просто с техникой опять неполадки, как всегда.

jetsam 19 января 2018 | 18:53

oktai: да ладно, с техникой... штаты прибалтам спг гонят. а мы штатам?. чего-то логистика хромает. не иначе кто-то налоги хочет списать убытками.

oktai 19 января 2018 | 18:59

jetsam: Возможно, в пути перепродали. Такое бывает.

jetsam 19 января 2018 | 19:04

oktai: это спг, а не мешок картошки. такие вещи в пути не перепродаются. не такой уж ходовой товар.

oktai 19 января 2018 | 19:45

jetsam: Выходит, вели что-то не то, и об этом разнюхали. Хрущёв в 62 г. тоже вёз какое-то "оборудование" на Кубу, развернули как миленьких. Вот и наши гномики решили повторить "Карибский кризис-лайт".

captainobvious 19 января 2018 | 19:36

jetsam: штаты уже как-то умудрились продать прибалтам якобы луизианский СПГ, залитый на терминале в Усть-Луге ))

osal 19 января 2018 | 18:57

ГЛОНАСС глючит, ведет с.ка зигзагами.

terens 19 января 2018 | 19:04

капитан забыл машину на парковке закрыть

vtodorol 19 января 2018 | 19:08

вОВА РАССВИРИПЕЛ.когда узнал,что в России в деревнях топят дровами.

grossalex112017 19 января 2018 | 19:10

Вот кто мне объяснит логистику этого проекта. Добыть газ на Ямале, прогнать по трубам в Европу и там сдать на сжижение. Загрузить во французкий пароход и отвезти в Бостон. Я ни хрена не перепутал ?
С точки зрения портянок это выгодно, а где для янки прикол ?

jetsam 19 января 2018 | 19:17

grossalex112017: а в штатах сидит пехтин и покупая списывает в убыток. налоги ноль. деньги отмыты. яхты и деочки - ждут. это не логистика :) это кооператив озеро везет колбаски.

grossalex112017 19 января 2018 | 19:31

jetsam: С Минфином США эти погремушки не бухают!!!

captainobvious 19 января 2018 | 19:43

grossalex112017:
1) газ был сжижен непосредственно на Ямале, где недавно пущен в строй завод СПГ
2) там же, на Ямале он был залит в российский танкер, который доставил его и слил в британском газовом хабе на острове Грейн, где был продан французской компании Энджи
3) Энджи перегрузили газ уже на свой танкер, который должен был доставить его потребителям в Испании
4) из-за аномальных морозов на Восточном побережье США решили перенаправить танкер в Бостон чтобы срубить бабла
5) морозы в США ослабли и газ стал не нужен, танкер развернули и направили его по прежнему адресу

ostapbey 19 января 2018 | 20:03

captainobvious: рентабельнее блох подковывать.
И развозить их как пиццу..Всем желающим.
Суеты меньше..
Даже..

captainobvious 19 января 2018 | 20:08

ostapbey: это уже проблема французской Энджи ))

ostapbey 19 января 2018 | 20:13

captainobvious: от Энджи уже поступила заявка на покупку блох ??
И подкованных вместо сжиженного??

monterado_ancona_marche 19 января 2018 | 19:13

А если он просто обходит шторм, тогда как?..))

jetsam 19 января 2018 | 19:21

monterado_ancona_marche: дык атлантика не тихий - там плыть-то... любой шторм еще до выхода из порта узнаваем...
* может владелец под новыми санкциями? или фирма "нОга" опять ордерок на арест раздобыла? :)

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 января Поздравить…

5 400 6 6762 17.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 310 6 5630 18.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 16 января Поздравить…

5 260 6 7824 16.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский лидер партии «Яблоко»

Если у меня будет высокий результат на выборах, то у таких, как Навальный будет перспектива, а, если будет нулевой результат, то такие, как он, будут в тюрьме…

5 867 6 45893 12.01
#слушать 50:45 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Крым — это люди Для Киева, как выясняется — «материальная ценность» из разряда «с баланса на баланс». А для нас в России — самая большая ценность в этой сложнейшей ситуации. Не земли, а человеческие судьбы и человеческие жизни…

5 266 6 16156 13.01
Kукраина, рф, чиновники, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…

5 454 6 27893 16.01
Kполитика, украина, прокуратура, общество, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию? США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…

5 252 6 16139 15.01
Kобщество, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Эдгар Запашный: Выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг Меня, как и многих вас, раздражает, что сборная России сейчас поедет под нейтральным флагом. И  непонятно, что будет на форме написано. А мое предложение заключается вот в чем: давайте напишем «СССР»...

5 362 6 34304 12.01
Kолимпиада-2018, спорт, ссср, рф, видео, события
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк

2878390

5 74 6 5101 17:08
#слушать 37:29 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, кадыров, общество, правозащита, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Алексей Мельников публицист

На смерть товарища Анпилова Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц

5 145 6 10053 16.01
Kпамять, история, мнения
Новости

Сенатора Сулеймана Керимова,Находящегося под следствием во Франции, отпустили не надолго Россию Как сообщил Франс Пресс прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр, Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую поездку в Россию с тем, чтобы навестить близкого родственника с обязательством вернуться во Францию

5 71 6 5427
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Пусть сделают нам красиво Все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% это избиратели Алексея Навального будут от лукавого. А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест…

5 74 6 7013 16.01
Kвыборы-2018, политика, навальный, события
Блоги

Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда «Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде»...

5 114 6 10808 15.01
Kбастрыкин, суды, интернет, сми, экстремизм, роскомнадзор, законы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Платные парковки: спасти город от пробок Платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД…

5 58 6 5709 15.01
Kпарковки, москва, транспорт, дороги, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Алексей Анатольевич, а кроме хамства, аргументы есть? Не надо перенимать у Путина лексику подворотни, применение которой (как и у Путина) обычно свидетельствует об отсутствии аргументов…

5 301 6 30286 15.01
Kполитика, навальный, общество, мнения
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Референдум «Нет» Конечно, Пиночета свалили не только рекламщики. Но толчок кампании дали именно они. Когда все в унынии плакали, именно рекламщики сделали такую концепцию, которая всех мотивировала на борьбу. И победа пришла…

5 86 6 8785 18.01
Kчили, рф, политика, власть, выборы-2018, мнения

Популярное за неделю

Новости

Очередное нападение совершено сегодня утром в российской школе В Улан-Удэ подросток ранил топором детей и учителя…

5 19 6 8478
Интервью Полный Альбац

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак политик, журналист, общественный деятель

С момента старта официальной кампании у меня нет никакой корпоративной работы. И все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это вранье…

5 403 6 136248 15.01
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто из кандидатов в президенты РФ хуже?
5 108 6 20514 16.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В каком космосе живет Владимир Путин? Я не буду голосовать за Путина, пусть он сто раз хороший и  вернул Крым, но я устал от него, точнее от того, что и кто его окружает и  формирует его картину мира, и его бюджет…

5 458 6 246560 13.01
Kвыборы-2018, путин, политика, крым, навальный, события
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Вся наша служба безопасности не справилась бы в этот момент с Ксенией Собчак, — наш новостник Александр Климов крикнул: «Молчать! Новости!» и стал читать выпуск новостей…

5 669 6 243174 16.01
8читать ;смотреть
Kконфликты, собчак, передачи, эхо москвы, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6618414
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3245094

Сегодня в эфире