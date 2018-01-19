Первый танкер с российским сжиженным газом для США развернулся посреди Атлантики и направился в сторону Испании
Как сообщает Блумберг, танкер французской компании «Энжи» шел в порт Бостона. Поставки осуществлялись в рамках проекта «Ямал СПГ» компании «Новатек». О причинах изменения курса не сообщается.
Комментарии45
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glotze7 19 января 2018 | 18:39
Ога! Разворот над Атлантикой! А так трубили во всех троллей...
evgolius7 19 января 2018 | 18:42
А цена газа растёт....
arye_11 19 января 2018 | 18:43
evgolius7:
Я в реале не понял - это, что, анекдот?
Америка гонит газовозы со своим СПГ в Европу, а Россия погнала свой СПГ в Америку.
На кой Америке нужен ямальский газ, если со своим не знают, что делать.
Напоминает "гробовых дел мастера Безенчука", который выгружал свои гробы в Москвею
metalag 19 января 2018 | 18:51
arye_11:Хохма в том, что везет газ Французский танкер, а газ уже юридически не является Российским...поскольку минимум дважды уже перекуплен посредниками...
shicotus_live 19 января 2018 | 18:58
metalag: Хохма в том. что это сообщает Блумберг))
Он уже назвездили с канибализацией суперджетов в Мексике.
теперь звездят дальше.
Фейк ньюс, а по русски звездоболы)))
lazarenko5 19 января 2018 | 19:05
shicotus_live: Зато ты дебил твердолобый всю жизнь поднимающийся с колен в ожидании счастливого будущего под блеяние кисель ТВ
yraman 19 января 2018 | 19:10
shicotus_live: Я писал о SSJ вчера - позавчера. Если не лень - ознакомься пожалуйста.
metalag 19 января 2018 | 19:39
shicotus_live: Вы полагаете, что это сообщение является "уткой"?
vla7815 19 января 2018 | 18:54
arye_11: //// Я в реале не понял - это, что, анекдот? ////
Не. Это клоуны решили Америке на дурака газ впарить. Но хрен там. Не прокатило.
erol 19 января 2018 | 19:06
arye_11: Танкер "Евгений Примаков " развернулся посреди Атлантики. ))
captainobvious 19 января 2018 | 19:33
arye_11: хохма в том, что в дни аномальных морозов на Восточном побережье США спотовые цены на газ на американском рынке рванули вверх, и Энжи решили по-быстрому "поднять бабла" на этом скачке... но морозы отступили, цены пошли вниз, и газ оказался никому не нужен.
metalag 19 января 2018 | 19:41
captainobvious: Ваша версия вполне логична.
shplint_03 19 января 2018 | 19:53
Помяните моё слово. "Ямал-СПГ" ещё не раз пиндосам вставит.
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 18:43
glotze7: Мне жалко портянок. Как они тут бились в истерике с пеной на губах, изображая эту случайную разовую закупку великой победой.
И вот оказался этот газ ненужен в США.
Французская фирма , закупившая его для поставки в США пролетела.
metalag 19 января 2018 | 18:53
mr_vaxo_: Ты опять начал хамить! А ведь я тебя предупреждал....
Я слежу за тобой.
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:39
metalag: Дружок, ты будешь с другими разговаривать, со своими коллегами. Они так тебя любят, так любят.
metalag 19 января 2018 | 20:12
mr_vaxo_:Продолжай дальше. А я буду тебя банить.
jetsam 19 января 2018 | 18:55
mr_vaxo_: ой ли? а не керимов, случаем, ей отступных дал, за билет на выходные в россию :)
andreyoo 19 января 2018 | 19:05
mr_vaxo_: И вот оказался этот газ ненужен в США.
Французская фирма , закупившая его для поставки в США пролетела.
---
Спокойно. Газ, в конце-концов, выгрузят в польском Свиноустье и потом еще раз перепродадут. На этот раз Украине, как демократический американский.
andreyoo 19 января 2018 | 19:08
andreyoo: Это есть ритуал демократического освящения тоталитарного газа.
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:36
andreyoo: уссышься с тебя, дурака беспомощного.
litovec55 19 января 2018 | 19:23
mr_vaxo_: Французская фирма , закупившая его для поставки в США пролетела.
Хомячок, чего радуешься?? Сейчас разгрузят в Испании и получится еще выгодней, доставка дешевле!
mr_vaxo_ 19 января 2018 | 19:35
litovec55: Деби, роднуля, я не радуюсь, я констатирую, что выв обделались жидко.
А французская фирма пролетела.
Рассчитывала получить прибыль, а получила убытки.
Цены в США резко упали, т.к. они быстро наладили свои поставки, и вообще им этот газ не нужен, а танкер уже в Середине Атлантики был. теперь назад плывет. Так что доставка дешевле не получитсЯ, очень крюк большой.
А цены на газ в Испании много ниже тех на которые они рассчитывали в США.
Думаю даже деби должен понять, что французы пролетели.
metalag 19 января 2018 | 19:44
mr_vaxo_: Ты не слушаешься меня!
А я слежу за тобой....:)))
Ну пора тебе менять ник!:)))))
lion64___3 19 января 2018 | 18:40
"...
Он шёл на Одессу,
А вышел к Херсону .."
vezdehod 19 января 2018 | 18:46
После купания Путина в освящённой купели. на него снизошло "озарение" и была дана команда "Отрубить" США газ.
davi__koloradov 19 января 2018 | 18:47
Не приняла земля Американская жижи мордорской.
oktai 19 января 2018 | 18:49
Что ёрничать, просто с техникой опять неполадки, как всегда.
jetsam 19 января 2018 | 18:53
oktai: да ладно, с техникой... штаты прибалтам спг гонят. а мы штатам?. чего-то логистика хромает. не иначе кто-то налоги хочет списать убытками.
oktai 19 января 2018 | 18:59
jetsam: Возможно, в пути перепродали. Такое бывает.
jetsam 19 января 2018 | 19:04
oktai: это спг, а не мешок картошки. такие вещи в пути не перепродаются. не такой уж ходовой товар.
oktai 19 января 2018 | 19:45
jetsam: Выходит, вели что-то не то, и об этом разнюхали. Хрущёв в 62 г. тоже вёз какое-то "оборудование" на Кубу, развернули как миленьких. Вот и наши гномики решили повторить "Карибский кризис-лайт".
captainobvious 19 января 2018 | 19:36
jetsam: штаты уже как-то умудрились продать прибалтам якобы луизианский СПГ, залитый на терминале в Усть-Луге ))
osal 19 января 2018 | 18:57
ГЛОНАСС глючит, ведет с.ка зигзагами.
terens 19 января 2018 | 19:04
капитан забыл машину на парковке закрыть
vtodorol 19 января 2018 | 19:08
вОВА РАССВИРИПЕЛ.когда узнал,что в России в деревнях топят дровами.
grossalex112017 19 января 2018 | 19:10
Вот кто мне объяснит логистику этого проекта. Добыть газ на Ямале, прогнать по трубам в Европу и там сдать на сжижение. Загрузить во французкий пароход и отвезти в Бостон. Я ни хрена не перепутал ?
С точки зрения портянок это выгодно, а где для янки прикол ?
jetsam 19 января 2018 | 19:17
grossalex112017: а в штатах сидит пехтин и покупая списывает в убыток. налоги ноль. деньги отмыты. яхты и деочки - ждут. это не логистика :) это кооператив озеро везет колбаски.
grossalex112017 19 января 2018 | 19:31
jetsam: С Минфином США эти погремушки не бухают!!!
captainobvious 19 января 2018 | 19:43
grossalex112017:
1) газ был сжижен непосредственно на Ямале, где недавно пущен в строй завод СПГ
2) там же, на Ямале он был залит в российский танкер, который доставил его и слил в британском газовом хабе на острове Грейн, где был продан французской компании Энджи
3) Энджи перегрузили газ уже на свой танкер, который должен был доставить его потребителям в Испании
4) из-за аномальных морозов на Восточном побережье США решили перенаправить танкер в Бостон чтобы срубить бабла
5) морозы в США ослабли и газ стал не нужен, танкер развернули и направили его по прежнему адресу
ostapbey 19 января 2018 | 20:03
captainobvious: рентабельнее блох подковывать.
И развозить их как пиццу..Всем желающим.
Суеты меньше..
Даже..
captainobvious 19 января 2018 | 20:08
ostapbey: это уже проблема французской Энджи ))
ostapbey 19 января 2018 | 20:13
captainobvious: от Энджи уже поступила заявка на покупку блох ??
И подкованных вместо сжиженного??
monterado_ancona_marche 19 января 2018 | 19:13
А если он просто обходит шторм, тогда как?..))
jetsam 19 января 2018 | 19:21
monterado_ancona_marche: дык атлантика не тихий - там плыть-то... любой шторм еще до выхода из порта узнаваем...
* может владелец под новыми санкциями? или фирма "нОга" опять ордерок на арест раздобыла? :)